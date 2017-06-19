Чарльз Арангис: Атмосфера стадиона давила на нас, но мы собрались
Полузащитник сборной Чили Чарльз Арангис поделился
впечатлениями от победы над командой Камеруна (2:0) в матче первого тура
группового этапа Кубка конфедераций.
«Сегодня у нас было много ошибок. В центре поля мы
немного проигрывали. Мы приехали сюда и должны наслаждаться каждой игрой, но в
то же время мы должны чувствовать ответственность, и каждая игра для нас важна.
Мы нервничали в начале матча, и атмосфера стадиона давила на нас, но мы собрались и продолжили играть», - цитирует Арангиса «Р-Спорт».
Матч
Голы
Видаль 81 (0:1). Варгас 90 (0:2).
Состав
Камерун: Ондоа, Фай, Нгадо Нганжу, Мабука, Тейку, Сиани (Нгамалеу, 87), Муканджо, Джум, Ангуисса (Манджек, 90), Абубакар, Бассогог
Чили: Эррера, Хара, Босежур, Фуензалида (Валенсия, 64), Исла, Медель, Арангис (Силва, 71), Видаль, Диас М., Варгас, Пуч (Санчес, 58)
Предупреждения:
нет - Хара, 66
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
18 июня 21:00, Спартак, Текстовая трансляция