Чарльз Арангис: Атмосфера стадиона давила на нас, но мы собрались

Полузащитник сборной Чили Чарльз Арангис поделился впечатлениями от победы над командой Камеруна (2:0) в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций.

«Сегодня у нас было много ошибок. В центре поля мы немного проигрывали. Мы приехали сюда и должны наслаждаться каждой игрой, но в то же время мы должны чувствовать ответственность, и каждая игра для нас важна.

Мы нервничали в начале матча, и атмосфера стадиона давила на нас, но мы собрались и продолжили играть», - цитирует Арангиса «Р-Спорт».