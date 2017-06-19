Себастьян Сиани: Видеоповторы - это будущее футбола, которого не избежать

Полузащитник Камеруна после матча со сборной Чили (2:0) прокомментировал введение видеоповторов в футболе.

«Видеоповторы - это новое дело, но мы знали, что это будет. Это будущее футбола и надо с этим жить.

Иногда при этом мы теряем время, но мы должны это принимать. Должны принимать, что это будет и что этого не избежать», - приводит слова Сиани «Р-Спорт».