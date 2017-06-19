Себастьян Сиани: Видеоповторы - это будущее футбола, которого не избежать
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Полузащитник Камеруна после матча со сборной Чили (2:0)
прокомментировал введение видеоповторов в футболе.
«Видеоповторы - это новое дело, но мы знали, что это
будет. Это будущее футбола и надо с этим жить.
Иногда при этом мы теряем время, но мы должны это принимать. Должны принимать, что это будет и что этого не избежать», - приводит слова Сиани «Р-Спорт».
Матч
Голы
Видаль 81 (0:1). Варгас 90 (0:2).
Состав
Камерун: Ондоа, Фай, Нгадо Нганжу, Мабука, Тейку, Сиани (Нгамалеу, 87), Муканджо, Джум, Ангуисса (Манджек, 90), Абубакар, Бассогог
Чили: Эррера, Хара, Босежур, Фуензалида (Валенсия, 64), Исла, Медель, Арангис (Силва, 71), Видаль, Диас М., Варгас, Пуч (Санчес, 58)
Предупреждения:
нет - Хара, 66
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
18 июня 21:00, Спартак, Текстовая трансляция
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