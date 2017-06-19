Перес продолжит руководить «Реалом» до 2021 года
Источник: MarcaКомментарии
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес продолжит
руководить клубом до 2021 года, сообщает Marca.
Срок подачи заявок истек, кандидатов на эту должность не
нашлось, поэтому 70-летний функционер продолжит руководить мадридским клубом на
безальтернативной основе.
Напомним, Перес стал президентом «королевского»
клуба в 2000 году, через четыре года был переизбран, но уже в феврале 2006
после неудачного выступления команды в Лиге чемпионов подал в отставку. 1 июня
2009 года Перес вновь стал президентом «Реала», но уже без выборов,
поскольку все претенденты сняли свои кандидатуры.
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