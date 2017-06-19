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Перес продолжит руководить «Реалом» до 2021 года

Источник:  MarcaКомментарии

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес продолжит руководить клубом до 2021 года, сообщает Marca.

Срок подачи заявок истек, кандидатов на эту должность не нашлось, поэтому 70-летний функционер продолжит руководить мадридским клубом на безальтернативной основе.

Напомним, Перес стал президентом «королевского» клуба в 2000 году, через четыре года был переизбран, но уже в феврале 2006 после неудачного выступления команды в Лиге чемпионов подал в отставку. 1 июня 2009 года Перес вновь стал президентом «Реала», но уже без выборов, поскольку все претенденты сняли свои кандидатуры.

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