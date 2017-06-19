Мино Райола: «Милан» угрожает Доннарумме не только отсутствием игровой практики
Спортивный агент Мино Райола заявил, что голкиперу «Милана»
Джанлуиджи Доннарумме и его семье угрожали из-за того, что 18-летний вратарь
отказался продлевать соглашение с «россонери».
«Ситуация стала слишком напряженной и враждебной, так что у
нас нет другого выхода. Мы приняли решение не продлевать контракт с «Миланом».
Дело не в деньгах. Доннарумме и его семье угрожали не только отсутствием
игровой практики…Вы не можете удерживать игрока в команде, угрожая ему.
В настоящее время существует реальная опасность того, что
Джанлуиджи может пропустить предстоящий сезон», - приводит слова Райолы Football Italia.
Напомним, голкипер отказался продлевать контракт с
«Миланом», требуя зарплату в 4,5 миллиона евро, тогда как клуб готов платить
игроку 4 миллиона евро. Футболистом интересуется ряд европейских клубов, в том
числе «Манчестер Юнайтед» и «Реал».
Ранее президент «россонери» Йохонг Ли заявил, что клуб не
намерен продавать игрока: «Мы потратили 800 миллионов евро на приобретение
клуба. Неужели вы думаете, что мы обанкротимся, не продав Доннарумму за 30-40
миллионов? Мы не продадим его. Он будет сидеть на трибунах до конца сезона. Это
наше окончательное решение».
Стоит отметить, что в матче молодежного чемпионата Европы
между Италией и Данией (2:0) болельщики закидали штрафную площадку Доннаруммы
фальшивыми деньгами.