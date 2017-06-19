Мино Райола: «Милан» угрожает Доннарумме не только отсутствием игровой практики

Спортивный агент Мино Райола заявил, что голкиперу «Милана» Джанлуиджи Доннарумме и его семье угрожали из-за того, что 18-летний вратарь отказался продлевать соглашение с «россонери».

«Ситуация стала слишком напряженной и враждебной, так что у нас нет другого выхода. Мы приняли решение не продлевать контракт с «Миланом». Дело не в деньгах. Доннарумме и его семье угрожали не только отсутствием игровой практики…Вы не можете удерживать игрока в команде, угрожая ему.

В настоящее время существует реальная опасность того, что Джанлуиджи может пропустить предстоящий сезон», - приводит слова Райолы Football Italia.

Напомним, голкипер отказался продлевать контракт с «Миланом», требуя зарплату в 4,5 миллиона евро, тогда как клуб готов платить игроку 4 миллиона евро. Футболистом интересуется ряд европейских клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

Ранее президент «россонери» Йохонг Ли заявил, что клуб не намерен продавать игрока: «Мы потратили 800 миллионов евро на приобретение клуба. Неужели вы думаете, что мы обанкротимся, не продав Доннарумму за 30-40 миллионов? Мы не продадим его. Он будет сидеть на трибунах до конца сезона. Это наше окончательное решение».

Стоит отметить, что в матче молодежного чемпионата Европы между Италией и Данией (2:0) болельщики закидали штрафную площадку Доннаруммы фальшивыми деньгами.