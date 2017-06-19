Нани: Сборная России – трудный соперник, с поддержкой своих болельщиков

Нападающий сборной Португалии Нани поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной России, который состоится в рамках второго тура группового этапа Кубка конфедераций.

«Игра с мексиканцами была в наших руках, трудно смириться с голом на последней минуте. Но ничего не потеряно. Впереди у нас две игры, в которых нужно победить.

Сборная России – трудный соперник, у нас уже была возможность сыграть с ними. Они будут играть дома с поддержкой своих болельщиков, это станет дополнительной мотивацией. Но у нас есть цель, и мы сконцентрированы только на ней. Мы хотим победить», – приводит слова Нани «Спорт день за днем».

Напомним, матч Россия – Португалия состоится во вторник, 21 июня в Москве и начнется в 18:00 по местному времени.