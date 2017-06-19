Нани: Сборная России – трудный соперник, с поддержкой своих болельщиков
Нападающий сборной Португалии Нани поделился ожиданиями от
предстоящего матча против сборной России, который состоится в рамках второго
тура группового этапа Кубка конфедераций.
«Игра с мексиканцами была в наших руках, трудно смириться с
голом на последней минуте. Но ничего не потеряно. Впереди у нас две игры, в
которых нужно победить.
Сборная России – трудный соперник, у нас уже была возможность сыграть с ними. Они будут играть дома с поддержкой своих болельщиков, это станет дополнительной мотивацией. Но у нас есть цель, и мы сконцентрированы только на ней. Мы хотим победить», – приводит слова Нани «Спорт день за днем».
Напомним, матч Россия – Португалия состоится во вторник, 21 июня в Москве и начнется в 18:00 по местному времени.
Матч
Португалия - Мексика - 2:2 (1:1)
Голы
Куарежма 34 (1:0). Эрнандес 42 (1:1). Соареш 86 (2:1). Морено 90 (2:2).
Состав
Португалия: Патрисиу, Пепе, Герреру, Фонте, Соареш, Моутинью (Силва А., 58), Гомеш, Карвалью, Роналду, Нани (Мартинш, 58), Куарежма (Силва А., 82)
Мексика: Очоа, Рейес Д., Лайюн, Морено, Сальседо (Араухо, 67), дос Сантос Х., Эррера, Гуардадо, Эрнандес, Вела (дос Сантос Д., 57), Хименес (Перальта, 78)
Предупреждения:
Силва А., 68; Гомеш, 90 - Гуардадо, 73
Судья:
Нестор Питана (Аргентина)
Место и дата
18 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция