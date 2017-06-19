Австралия – Германия. Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций
сборная Австралии сыграет с командой Германии.
Встреча пройдет на поле стадиона «Фишт» в Сочи и начнется в
18:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, в последний раз эти команды встречались в марте 2015 года в рамках товарищеского матча, тогда встреча завершилась вничью со счетом 2:2.
Матч
Место и дата
19 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция
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