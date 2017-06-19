Австралия – Германия. Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск)

В матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Австралии сыграет с командой Германии.

Встреча пройдет на поле стадиона «Фишт» в Сочи и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в последний раз эти команды встречались в марте 2015 года в рамках товарищеского матча, тогда встреча завершилась вничью со счетом 2:2.