Автодром в Имоле прошел проверку FIA и может вернуться в Формулу-1
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Автодром имени Энцо и Дино Феррари в Имоле успешно прошел проверку
FIA во главе с Чарли Уайтингом.
Новый директор автодрома в Имоле Пьер Джованни Рикки сказал:
«Это подтверждение позволяет нам проводить спортивные события наивысшего масштаба
под эгидой FIA».
Таким образом уже в ближайшие несколько сезонов трасса в Имоле сможет заменить «Монцу» в календаре «королевских» гонок.
Напомним, в последний раз гонка в Имоле проходила более десяти лет назад, в 2006 году, тогда победу одержал Михаэль Шумахер.
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