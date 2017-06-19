Фернанду Сантуш: Не понимаю, почему судьи смотрели спорные моменты только у нас
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после
матча с командой Мексики (1:1) прокомментировал введение системы видеопросмотра
спорных моментов.
«Это новое правило. Если футбол выиграет от него, то
отлично. Но давайте внимательно относиться к этому нововведению. Не все
понимают правила полностью.
Я не понял, почему игру остановили в одном моменте, а в
других нет. Возникали паузы.
Почему только когда мы забивали, был просмотр. А когда забивали нам, его не было, хотя нашего игрока держали. Но таковы правила», - цитирует Сантуша «Р-Спорт».
Матч
Португалия - Мексика - 2:2 (1:1)
Голы
Куарежма 34 (1:0). Эрнандес 42 (1:1). Соареш 86 (2:1). Морено 90 (2:2).
Состав
Португалия: Патрисиу, Пепе, Герреру, Фонте, Соареш, Моутинью (Силва А., 58), Гомеш, Карвалью, Роналду, Нани (Мартинш, 58), Куарежма (Силва А., 82)
Мексика: Очоа, Рейес Д., Лайюн, Морено, Сальседо (Араухо, 67), дос Сантос Х., Эррера, Гуардадо, Эрнандес, Вела (дос Сантос Д., 57), Хименес (Перальта, 78)
Предупреждения:
Силва А., 68; Гомеш, 90 - Гуардадо, 73
Судья:
Нестор Питана (Аргентина)
Место и дата
18 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция