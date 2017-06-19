Фернанду Сантуш: Не понимаю, почему судьи смотрели спорные моменты только у нас

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после матча с командой Мексики (1:1) прокомментировал введение системы видеопросмотра спорных моментов.

«Это новое правило. Если футбол выиграет от него, то отлично. Но давайте внимательно относиться к этому нововведению. Не все понимают правила полностью.

Я не понял, почему игру остановили в одном моменте, а в других нет. Возникали паузы.

Почему только когда мы забивали, был просмотр. А когда забивали нам, его не было, хотя нашего игрока держали. Но таковы правила», - цитирует Сантуша «Р-Спорт».