Камерун проиграл Чили, ничья в матче Португалия – Мексика и массовая драка с участием Халка и Оскара в Китае. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.
В матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Чили переиграла команду Камеруна.
В параллельной игре Португалия в компенсированное время упустила победу над Мексикой.
В этом же встрече произошло историческое событие – гол португальцев был отменен после просмотра видеоповтора.
Волейболисты сборной России обыграли иранцев и вышли в «Финал шести» Мировой лиги.
К слову, стали известны все участники «Финала шести» Мировой лиги по волейболу.
Голкипер «Валенсии» Мэтью Райан перешел в стан дебютанта АПЛ – «Брайтон».
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес продолжит руководить клубом до 2021 года.
Матч молодежного чемпионата Европы между сборными Дании и Италии завершился победой итальянцев.
В этой игре голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму, который отказался продлевать контракт с «россонери» из-за низкой зарплаты, болельщики забросали деньгами.
Автодром в Имоле прошел проверку FIA и может вернуться в Формулу-1.
Видео дня: Халк и Оскар приняли участие в массовой драке в матче чемпионата Китая
Цитата дня: «Милан» угрожает Доннарумме не только отсутствием игровой практики», - Мино Райола, агент Доннаруммы.
Блог дня: Что не так со Смоловым и Глушаковым. 10 фактов о победе сборной России
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