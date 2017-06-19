Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Аргентина3 : 1Болгария
Футбол  Австралия- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Камерун проиграл Чили, ничья в матче Португалия – Мексика и массовая драка с участием Халка и Оскара в Китае. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.

В матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Чили переиграла команду Камеруна.

В параллельной игре Португалия в компенсированное время упустила победу над Мексикой.

В этом же встрече произошло историческое событие – гол португальцев был отменен после просмотра видеоповтора.

Волейболисты сборной России обыграли иранцев и вышли в «Финал шести» Мировой лиги. 

К слову, стали известны все участники «Финала шести» Мировой лиги по волейболу. 

Голкипер «Валенсии» Мэтью Райан перешел в стан дебютанта АПЛ – «Брайтон».

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес продолжит руководить клубом до 2021 года.

Матч молодежного чемпионата Европы между сборными Дании и Италии завершился победой итальянцев.

В этой игре голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму, который отказался продлевать контракт с «россонери» из-за низкой зарплаты, болельщики забросали деньгами.

Автодром в Имоле прошел проверку FIA и может вернуться в Формулу-1.

Видео дня: Халк и Оскар приняли участие в массовой драке в матче чемпионата Китая

Цитата дня: «Милан» угрожает Доннарумме не только отсутствием игровой практики», - Мино Райола, агент Доннаруммы.

Блог дня: Что не так со Смоловым и Глушаковым. 10 фактов о победе сборной России

Обязательно к прочтению:

Назло видео! Как чилийцы обыграли сборную Камеруна

У России есть шансы. Четыре вывода по матчу Португалия – Мексика

Потому что мы банда. Россия в «Финале шести» Мировой лиги!

«Рывок из футбольного средневековья». Видеоповторы – за или против?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» интересуется викингом, а Мутко жестко наехал на Газзаева (видео)«Спартак» интересуется викингом, а Мутко жестко наехал на Газзаева (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Максим Калиниченко: Cвершилась революция в футболе, нам еще предстоит к этому привыкнутьБывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко – о последних нововведениях в футболе.Фернанду Сантуш: Не понимаю, почему судьи смотрели спорные моменты только у насГлавный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после матча с командой Мексики (1:1) прокомментировал введение системы видеопросмотра спорных моментов.Автодром в Имоле прошел проверку FIA и может вернуться в Формулу-1Автодром имени Энцо и Дино Феррари в Имоле успешно прошел проверку FIA во главе с Чарли Уайтингом.Австралия – Германия. Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск)В матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Австралии сыграет с командой Германии.Нани: Сборная России – трудный соперник, с поддержкой своих болельщиковНападающий сборной Португалии Нани поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной России, который состоится в рамках второго тура группового этапа Кубка конфедераций.Мино Райола: «Милан» угрожает Доннарумме не только отсутствием игровой практикиСпортивный агент Мино Райола заявил, что голкиперу «Милана» Джанлуиджи Доннарумме и его семье угрожали из-за того, что 18-летний вратарь отказался продлевать соглашение с «россонери».Себастьян Сиани: Видеоповторы - это будущее футбола, которого не избежатьПолузащитник Камеруна после матча со сборной Чили (2:0) прокомментировал введение видеоповторов в футболе.Чарльз Арангис: Атмосфера стадиона давила на нас, но мы собралисьПолузащитник сборной Чили Чарльз Арангис поделился впечатлениями от победы над командой Камеруна (2:0) в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций.Криштиану Роналду: Ничья с Мексикой – это не тот результат, которого мы ожидалиНападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал ничью с командой Мексики (1:1) в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций.«Рывок из футбольного средневековья». Видеоповторы – за или против?«Рывок из футбольного средневековья». Видеоповторы – за или против?18 июня 2017 года стало для мирового футбола историческим днем – была введена система видеоповторов.Итальянские болельщики забросали штрафную Доннаруммы деньгами (видео)В матче молодежного чемпионата Европы между сборными Италии и Дании (2:0) итальянские болельщики забросали штрафную Джанлуиджи Доннарумы деньгами.«Видеоповторы – справедливая вещь». Игроки и тренеры – о самой громкой теме дня«Видеоповторы – справедливая вещь». Игроки и тренеры – о самой громкой теме дня«Советский спорт» собрал мнения участников матча Камерун – Чили, в котором один гол был отменен после просмотра видео, а второй – наоборот.Артуро Видаль: Видеоповторы – справедливая вещь и сделают футбол лучшеПолузащитник сборной Чили Артуро Видаль после победы над Камеруном на Кубке конфедераций сказал, что не имеет ничего против введения видеоповторов.Хуан Антонио Пицци: Санчес в запасе? Все игроки не могут выходить одновременноГлавный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци после победы над Камеруном на Кубке конфедераций (2:0) объяснил, почему лидер команды Алексис Санчес начал матч в запасе.Хуан Антонио Пицци: После отмененного гола игроки сборной Чили испытали стрессГлавный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци после победы над Камеруном в матче Кубка конфедераций (2:0) сказал, что отменный видеосудьей гол в конце первого тайма немного выбил его команду из колеи.Главный тренер сборной Камеруна: Нас хорошо поддерживали в МосквеГлавный тренер сборной Камеруна Уго Броос после поражения от Чили в матче Кубка конфедераций (0:2) сказал, что ему понравилось, как его команду встретила публика.Главный тренер сборной Камеруна: Использование видеоповторов может стать очень важнымГлавный тренер сборной Камеруна Уго Броос после поражения от команды Чили в первом туре Кубка конфедераций (0:2) сказал, что у него нормальное отношение к видеоповторам, использовавшимся в этой встрече дважды.Назло видео! Как чилийцы обыграли сборную КамерунаНазло видео! Как чилийцы обыграли сборную КамерунаСборная Чили переиграла команду Камеруна в группе В на Кубке конфедераций.Без жертв не обошлось. Москва присоединилась к Кубку конфедерацийБез жертв не обошлось. Москва присоединилась к Кубку конфедерацийЖертвоприношения, львы на трибунах, чилийские страсти и волны удовольствия – все, что осталось за кадром матча Камерун – Чили.
Футбол
Криштиану Роналду: Ничья с Мексикой – это не тот результат, которого мы ожидали
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Халк и Оскар приняли участие в массовой драке в матче чемпионата Китая
Футбол
Итальянские болельщики забросали штрафную Доннаруммы деньгами (видео)
Волейбол
Определились все участники «Финала шести» Мировой лиги по волейболу
все новости
Мексика
Мексикакалендарьстатистика
Чили
Чиликалендарьстатистика
Камерун
Камерункалендарьстатистика
Португалия
Португалиякалендарьстатистика
Джанлуиджи Доннарумма
Джанлуиджи Доннаруммавсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости