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«МЮ» предлагает за Роналду 175 млн фунтов и Де Хеа

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток вернуть нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает Daily Mirror.

Согласно источнику, «красные дьяволы» готовы предложить мадридскому «Реалу» 175 млн фунтов, а также голкипера Давида Де Хеа, которого «сливочные» пытались приобрести летом 2015 года.

Ранее стало известно, что 32-летний нападающий «бланкос» собирается покинуть Испанию из-за проблем с законом.

Позже появилась информация, что игрок проведет встречу с президентом «Реала» Флорентино Пересом 3 июля, после окончания Кубка конфедераций в России. Также СМИ уверяют, что наставник «сливочных» Зинедин Зидан и капитан команды Серхио Рамос попросили Криштиану не покидать клуб. 

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