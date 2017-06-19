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Максим Калиниченко: Cвершилась революция в футболе, нам еще предстоит к этому привыкнуть

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко – о последних нововведениях в футболе.

Напомним, 18 июня в матче группового этапа Кубка конфедерация Камерун – Чили (0:2) судьи прибегали к помощи видеоповторов.

«Сегодня по-настоящему свершилась революция в правилах футбола. Нам еще предстоит ко всему этому привыкнуть, но старт дан», – написал Калиниченко на своей странице в Twitter.

Матч

Камерун - Чили - 0:2 (0:0)

Голы

Видаль 81 (0:1). Варгас 90 (0:2).

Состав

Камерун: Ондоа, Фай, Нгадо Нганжу, Мабука, Тейку, Сиани (Нгамалеу, 87), Муканджо, Джум, Ангуисса (Манджек, 90), Абубакар, Бассогог

Чили: Эррера, Хара, Босежур, Фуензалида (Валенсия, 64), Исла, Медель, Арангис (Силва, 71), Видаль, Диас М., Варгас, Пуч (Санчес, 58)

Предупреждения:

нет - Хара, 66

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

18 июня 21:00, Спартак, Текстовая трансляция

Голосование: Видеоповторы в футболе – это хорошо?

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