Максим Калиниченко: Cвершилась революция в футболе, нам еще предстоит к этому привыкнуть
Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко – о последних нововведениях в футболе.
Напомним, 18 июня в матче группового этапа Кубка конфедерация Камерун – Чили (0:2) судьи прибегали к помощи видеоповторов.
«Сегодня по-настоящему свершилась революция в правилах футбола. Нам еще предстоит ко всему этому привыкнуть, но старт дан», – написал Калиниченко на своей странице в Twitter.
А вообще,по факту сегодня по настоящему свершилась революция в правилах футбола.Нам ещё предстоит ко всему этому привыкнуть,но старт дан 🚀— Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 18 июня 2017 г.
Матч
Голы
Видаль 81 (0:1). Варгас 90 (0:2).
Состав
Камерун: Ондоа, Фай, Нгадо Нганжу, Мабука, Тейку, Сиани (Нгамалеу, 87), Муканджо, Джум, Ангуисса (Манджек, 90), Абубакар, Бассогог
Чили: Эррера, Хара, Босежур, Фуензалида (Валенсия, 64), Исла, Медель, Арангис (Силва, 71), Видаль, Диас М., Варгас, Пуч (Санчес, 58)
Предупреждения:
нет - Хара, 66
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
18 июня 21:00, Спартак, Текстовая трансляция