Вихлянцева поднялась на девять позиций в рейтинге WTA
Как сообщает официальный сайт WTA, россиянка Наталья Вихлянцева благодаря выходу в финал турнира в Хертогенбосе (Нидерланды) поднялась на девять мест в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
Напомним, для спортсменки из РФ этот финал стал первым в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде. В решающем матче Вихлянцева проиграла Анетт Контавейт из Эстонии со счетом 2:6, 3:6.
В итоге 20-летняя российская теннисистка поднялась с 74-го на 65-е место в рейтинге WTA.
Отметим, что лучшей из России остается Светлана Кузнецова, которая расположилась на девятом месте.
Рейтинг WTA, версия от 19 июня:
1 (1). Ангелика Кербер (Германия) – 6965 очков,
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 6850,
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6690,
4 (4). Серена Уильямс (США) – 4810,
5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 4765,
6 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) – 4420,
7 (8). Йоханна Конта (Великобритания) – 4400,
8 (7). Каролина Возняцки (Дания) – 4345,
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 4310,
10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) – 3985…
15 (16). Елена Веснина (Россия) – 2876…
17 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2580…
29 (29). Дарья Касаткина (Россия) – 1580…
43 (41). Екатерина Макарова (Россия) – 1265…
65 (74). Наталья Вихлянцева (Россия) – 944…
76 (76). Екатерина Александрова (Россия) – 762…
84 (80). Евгения Родина (Россия) – 718…
179 (175). Мария Шарапова (Россия) – 310.