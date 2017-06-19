ЦСКА и «Локомотив» поборются за игрока сборной Румынии

Как сообщает Gazeta Sporturilor, форвард «Университатя» (Крайова) Андрей Иван может перебраться в чемпионат России.

Согласно источнику, на игрока сборной Румынии претендуют сразу два московских клуба – ЦСКА и «Локомотив». Отмечается, что оба представителя РФПЛ рассчитывают взять нападающего в аренду с правом выкупа.

Также источник уверяет, что представители ЦСКА и «Локо» просматривали игрока в товарищеском матче сборных Румынии и Чили (3:2), который состоялся 13 июня.

Напомним, Иван в минувшем сезоне забил провел 39 матчей за «Университатя» и забил 10 голов. Также в его активе 5 встреч за национальную команду.

Таблица трансферов РФПЛ