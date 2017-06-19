Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ЦСКА и «Локомотив» поборются за игрока сборной Румынии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Gazeta Sporturilor, форвард «Университатя» (Крайова) Андрей Иван может перебраться в чемпионат России.

Согласно источнику, на игрока сборной Румынии претендуют сразу два московских клуба – ЦСКА и «Локомотив».  Отмечается, что оба представителя РФПЛ рассчитывают взять нападающего в аренду с правом выкупа.

Также источник уверяет, что представители ЦСКА и «Локо» просматривали игрока в товарищеском матче сборных Румынии и Чили (3:2), который состоялся 13 июня.

Напомним, Иван в минувшем сезоне забил провел 39 матчей за «Университатя» и забил 10 голов. Также в его активе 5 встреч за национальную команду.

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Мы не можем доверять тому, кто думает о «Реале». Вся правда о Доннарумме«Мы не можем доверять тому, кто думает о «Реале». Вся правда о ДоннаруммеСпортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли поведал о переговорах с голкипером сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой.«Крылья Советов» объявили о переходе Самодина (фото)Сегодня, 19 июня, состав «Крыльев Советов» пополнил нападающий 32-летний Сергей Самодин. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.«Спартак» интересуется викингом, а Мутко жестко наехал на Газзаева (видео)«Спартак» интересуется викингом, а Мутко жестко наехал на Газзаева (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Пепе уговаривает Роналду перейти в «ПСЖ»Защитник мадридского «Реала» и сборной Португалии Пепе, который покинет «сливочных» этим летом, хочет, чтобы его соотечественник Криштиану Роналду перебрался в лигу 1.«МЮ» предлагает за Роналду 175 млн фунтов и Де ХеаРуководство «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток вернуть нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает Daily Mirror.Хасан Мамтов: 33 года? Отличный возраст для дебюта в РФПЛНападающий «Анжи» Хасан Мамтов, перешедший из «Тюмени, поделился впечатлениями от своего перехода в махачкалинскую команду.Хасан Мамтов: Принял решение перейти в «Анжи», о чем нисколько не жалеюНападающий «Анжи» Хасан Мамтов, перешедший из «Тюмени, поделился впечатлениями от своего перехода в махачкалинскую команду.Аршак Корян: Рано говорить о возвращении в «Локомотив», я еще на просмотреНападающий Аршак Корян, находящийся на просмотре в «Локомотиве» поделился впечатлениями от возвращения в стан железнодорожников.Защитник «Уфы» Йокич вступил в законный бракВ жизни словенского защитника ФК «Уфа» Бояна Йокича произошло знаменательное событие – свадьба!Хави Гарсия: Данни был немного расстроен уходом из «Зенита», он и его семья влюбились в ПетербургПолузащитник «Зенита» Хави Гарсия поделился мнением о работе с Роберто Манчини и уходе Мигеля Данни.ЦСКА и «Локо» претендуют на румынского форварда? Таблица трансферов РФПЛЦСКА и «Локо» претендуют на румынского форварда? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Мамтов перешел из «Тюмени» в «Анжи»Бывший нападающий «Тюмени» Хасан Мамтов стал игроком «Анжи». Об этом сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.Андрей Бутенко: В ближайшем сезоне РФПЛ систему видеопомощи арбитрам мы точно не увидимПредседатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал возможность использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матча РФПЛ.Португалия и Мексика сыграли вничью, историческая отмена гола после повтора, Роналду хочет вернуться в «МЮ». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Первый честный турнир. Премьер-лига, кто за честность, – поднимите руки!Первый честный турнир. Премьер-лига, кто за честность, – поднимите руки!Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о введенной системе видеоконтроля.Зидан и Рамос попросили Роналду остаться в «Реале»Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан хочет, чтобы нападающий Криштиану Роналду остался в команде. Об этом сообщают испанские СМИ.Роналду попросил агента способствовать его переходу в «Манчестер Юнайтед»Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.«Монако» проявляет интерес к БенатиаЗащитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа может стать игроком «Монако». Об этом сообщают итальянские СМИ.Гендиректор «Тосно»: Готовы биться со всеми, чтобы «Зенит» решал свои задачиГендиректор «Тосно»: Готовы биться со всеми, чтобы «Зенит» решал свои задачиВячеслав Матюшенко рассказал о селекции дебютанта РФПЛ, хороших отношениях с «Зенитом» и привлечении дополнительных спонсоров в клуб.Роналду два месяца назад сказал Фергюсону, что хочет уйти из «Реала»Форвард мадридского «Реала» решил уйти из команды еще до скандала с налогами. Об этом сообщают британские СМИ.
Футбол
«МЮ» предлагает за Роналду 175 млн фунтов и Де Хеа
Футбол
Нани: Сборная России – трудный соперник, с поддержкой своих болельщиков
Футбол
Мино Райола: «Милан» угрожает Доннарумме не только отсутствием игровой практики
Футбол
Криштиану Роналду: Ничья с Мексикой – это не тот результат, которого мы ожидали
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы