«Крылья Советов» объявили о переходе Самодина (фото)

Сегодня, 19 июня, состав «Крыльев Советов» пополнил нападающий 32-летний Сергей Самодин. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Отмечается, что контракт игрока рассчитан на два года. Футболист будет выступать за новую команду под 22-м номером.

Источник фото: «Крылья Советов»

Напомним, в минувшем сезоне форвард выступал за такие команды, как «Тосно» и «Енисей», за которой провел 12 матчей в ФНЛ и забил 10 голов.Добавим, что ранее Самодин выступал за московский ЦСКА, «Шинник» и «Мордовию».

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