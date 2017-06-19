«Крылья Советов» объявили о переходе Самодина (фото)
Источник: ФК «Крылья Советов»Комментарии
Сегодня, 19 июня, состав «Крыльев Советов» пополнил нападающий 32-летний Сергей Самодин. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.
Отмечается, что контракт игрока рассчитан на два года. Футболист будет выступать за новую команду под 22-м номером.
Источник фото: «Крылья Советов»
Напомним, в минувшем сезоне форвард выступал за такие команды, как «Тосно» и «Енисей», за которой провел 12 матчей в ФНЛ и забил 10 голов.Добавим, что ранее Самодин выступал за московский ЦСКА, «Шинник» и «Мордовию».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически