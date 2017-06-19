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Конта поднялась на седьмую строчку в чемпионской гонке WTA, Вихлянцева – на 43-ю

Источник:  WTAКомментарии

Сегодня на официальном сайте WTA была опубликована новая версия чемпионской гонки. 

Отмечается, что британка Йоханна Конта поднялась на седьмую строчку, а лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, располагается на девятой позиции. 

Также сообщается, что другая представительница РФ Наталья Вихлянцева поднялась на 43-ю строчку.

Чемпионская гонка WTA. 19 июня

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 3490.
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) – 3287.
3 (3). Элина Свитолина (Украина) – 3275.
4 (4). Елена Остапенко (Латвия) – 2877.
5 (5). Каролина Возняцки (Дания) – 2671.
6 (6). Кристина Младенович (Франция) – 2612.
7 (8). Йоханна Конта (Великобритания) – 2435.
8 (7). Винус Уильямс (США) – 2367.
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 2055.
10 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1612.
...
12 (12). Елена Веснина (Россия) – 1600.
27 (26). Дарья Касаткина (Россия) – 953…
43 (55). Наталья Вихлянцева (Россия) – 730…
46 (42). Екатерина Макарова (Россия) – 668…
63 (60). Екатерина Александрова (Россия) – 519…
72 (78). Евгения Родина (Россия) – 474…
107 (102). Мария Шарапова (Россия) – 310.

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