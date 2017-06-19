Экс-боец UFC скончался после боксерского поединка

Как сообщает New York Post, бывший боец UFC из Канады Тим Хейг скончался на 35-м году жизни от травм, полученных в боксерском поединке.

Согласно источнику, в эту пятницу, 16 июня, спортсмен провел встречу по правилам бокса с бывший игроком в американский футбол Адамом Брэйдвудом. Хейг проиграл своему сопернику, а после этого был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой.

Напомним, в смешанных единоборствах Хейг одержал 21 победу и потерпел 13 поражений. В боксе на его счету одна победа и три поражения.