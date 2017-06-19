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Форвард «Ростова» Качарава продолжит карьеру в Польше

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Ростова», нападающий Ника Качарава очередной сезон проведет в аренде.

Отмечается, что следующим клубом игрока станет «Корона» из Польши. Срок соглашения – один год.

В минувшем сезоне грузинский форвард также на правах аренды выступал за кипрский «Этникос», сыграв 27 официальных матчей (16 голов и 7 результативных передач).

Добавим, что соглашение Качаравы с российским клубом истекает летом 2018 года.

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