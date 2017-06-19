Форвард «Ростова» Качарава продолжит карьеру в Польше
Источник: ФК «Ростов»Комментарии
Как сообщает пресс-служба «Ростова», нападающий Ника Качарава очередной сезон проведет в аренде.
Отмечается, что следующим клубом игрока станет «Корона» из Польши. Срок соглашения – один год.
OFICJALNIE: Nika Kaczarawa piłkarzem Korony Kielce!— Korona Kielce (@Korona_Kielce) 18 июня 2017 г.
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В минувшем сезоне грузинский форвард также на правах аренды выступал за кипрский «Этникос», сыграв 27 официальных матчей (16 голов и 7 результативных передач).
Добавим, что соглашение Качаравы с российским клубом истекает летом 2018 года.
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