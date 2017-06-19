Андре Уорд: Третьего боя с Ковалевым не будет, с этим покончено
Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд в ближайшее время не намерен снова встречаться с россиянином Сергеем Ковалевым.
- Третьего боя не будет, с этим покончено. Не думаю, что это имеет какой-то смысл. Такая встреча станет актуальной, если он, например, встретится со Стивенсоном, завоюет чемпионский пояс и проведет еще пару поединков, - заявил Уорд.
Andre Ward: No Third Fight Against Kovalev; Doesn't Make Sense https://t.co/BDMW4navud #boxing pic.twitter.com/xgUldRbqoI— BoxingScene.com (@boxingscene) 18 июня 2017 г.
Также американец подчеркнул, что он не может нести ответственность за действия рефери Тони Уикса, который, возможно, некорректно и преждевременно остановил поединок в Лас-Вегасе.
По словам Андре, он увидел, что россиянин находится в состоянии грогги после пропущенного удара справа в голову, и он сделал все возможное, чтобы добить соперника.
Andre Ward: Referee's Actions, Stoppage Are Not My Fault https://t.co/DY6ACq8gIY #boxing pic.twitter.com/hX4OI480gg— BoxingScene.com (@boxingscene) 19 июня 2017 г.
Напомним, поединок завершился техническим нокаутом в восьмом раунде.
Андре Уорд защитил чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе. В ноябре 2016 года он победил Ковалева по очкам (114:113 на всех трех картах).
Канадец Адонис Стивенсон с 2013 года владеет поясом WBC в этой весовой категории.