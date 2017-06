Андре Уорд: Третьего боя с Ковалевым не будет, с этим покончено

Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд в ближайшее время не намерен снова встречаться с россиянином Сергеем Ковалевым.

- Третьего боя не будет, с этим покончено. Не думаю, что это имеет какой-то смысл. Такая встреча станет актуальной, если он, например, встретится со Стивенсоном, завоюет чемпионский пояс и проведет еще пару поединков, - заявил Уорд.

