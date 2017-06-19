Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андре Уорд: Третьего боя с Ковалевым не будет, с этим покончено

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BoxingsceneКомментарии

Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд в ближайшее время не намерен снова встречаться с россиянином Сергеем Ковалевым.

- Третьего боя не будет, с этим покончено. Не думаю, что это имеет какой-то смысл. Такая встреча станет актуальной, если он, например, встретится со Стивенсоном, завоюет чемпионский пояс и проведет еще пару поединков, - заявил Уорд.

Также американец подчеркнул, что он не может нести ответственность за действия рефери Тони Уикса, который, возможно, некорректно и преждевременно остановил поединок в Лас-Вегасе.

По словам Андре, он увидел, что россиянин находится в состоянии грогги после пропущенного удара справа в голову, и он сделал все возможное, чтобы добить соперника.

Напомним, поединок завершился техническим нокаутом в восьмом раунде.

Андре Уорд защитил чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе. В ноябре 2016 года он победил Ковалева по очкам (114:113 на всех трех картах).

Канадец Адонис Стивенсон с 2013 года владеет поясом WBC в этой весовой категории. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Атлетическая комиссия штата Невада: Остановка боя Ковалев – Уорд в рамках правил. Удары чемпиона были легальныИсполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада Боб Беннетт прокомментировал исход второго поединка между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом.Как побеждал Уорд. Раскадровка скандального восьмого раундаКак побеждал Уорд. Раскадровка скандального восьмого раунда«Советский спорт» разобрал события восьмого раунда чемпионского боя между Сергеем Ковалевым и Андре УордомАндрей Рябинский: Даже американцы говорят, что к Ковалеву отнеслись несправедливоГлава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал итоги титульного боя в полутяжелом весе между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом.«Арбитр был на стороне Уорда. Все было заранее отработано»«Арбитр был на стороне Уорда. Все было заранее отработано»Экс-чемпион мира по версии IBO в первом полулегком весе – о повторном бое Андре Уорда и Сергея Ковалева.Кэти Дува: Уикс не извинялся за ошибку в бое КовалеваКэти Дува, промоутер российского боксера Сергея Ковалева, заявила, что американский рефери Тони Уикс не приносил извинений за свою ошибку в бою россиянина против американца Андре Уорда.Александр Бахтин: Очевидно, что арбитр был на стороне УордаЭкс-чемпион мира по версии IBO – о повторном бое Андре Уорда и Сергея Ковалева.Александр Зимин: На чужом ринге победы можно добиться только нокаутом или нокдауномИзвестный тренер Александр Зимин прокомментировал поражение российского полутяжеловеса Сергея Ковалева во втором поединке с американцем Андре Уордом.Ковалев поблагодарил болельщиков за поддержку и пригласил их на вечеринкуЭкс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев обратился к своим фанатам после поражение во втором поединке с американцем Андре Уордом.Александр Зимин: Когда у Ковалева упали скорость и сила удара, на победу рассчитывать было трудноИзвестный тренер Александр Зимин прокомментировал поражение российского полутяжеловеса Сергея Ковалева во втором поединке с американцем Андре Уордом.Андрей Шкаликов: Уорд был более ярким, осторожным и точным. У Ковалева бой совсем не получилсяБывший российский боксер Андрей Шкаликов прокомментировал поражение Сергея Ковалева во втором поединке с Андре Уордом.Сергей Ковалев: Не знаю, почему испытывал такую усталость. Возможно, слишком нервничал из-за статуса бояСергей Ковалев на официальной пресс-конференции прокомментировал свое поражение во втором поединке с Андре Уордом.Тренер Уорда: Я готовил Андре к победе нокаутом, а надо мной только посмеялисьТренер американского боксера Андре Уорда Вирджил Хантер прокомментировал победу своего подопечного во втором бою с Сергеем Ковалевым.Адонис Стивенсон: Андре, мои поздравления! Пришло время объединить титулыЧемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC канадец Адонис Стивенсон вызвал на бой обладателя поясов WBA, WBO и IBF Андре Уорда.Рефери Тони Уикс: Я остановил бой, потому что Ковалев не мог защитить себя. Но это была ошибкаРефери Тони Уикс прокомментировал свое решение остановить поединок Андре Уорда с Сергеем Ковалевым в восьмом раунде.Вадим Корнилов: Поединок Бивола с Уордом возможенМенеджер Вадим Корнилов считает возможным организацию боя российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола с американцем Андре Уордом.Уорд досрочно победил Ковалева. Как это было. Онлайн всего вечера в Лас-ВегасеУорд досрочно победил Ковалева. Как это было. Онлайн всего вечера в Лас-ВегасеЛучший боксер России не смог взять реванш у своего главного антагониста.Андре Уорд: Я потряс Ковалева ударом в голову и сумел добить его. Мое уважение СергеюАмериканец Андре Уорд прокомментировал свою победу над россиянином Сергеем Ковалевым на официальной пресс-конференции.Промоутер Ковалева Кэти Дува: Подадим протест на результат боя с Уордом в понедельникКоманда российского боксера Сергея Ковалева в понедельник подаст протест на результат второго поединка с американцем Андре Уордом.Дмитрий Бивол: Ковалев устал в четвертом раунде. Он не сделал работу над ошибкамиРоссийский полутяжеловес Дмитрий Бивол прокомментировал победу Андре Уорда над Сергеем Ковалевым в Лас-Вегасе.Андре Уорд: Ковалев проводил хороший бой, но я просчитал его и знал, что нужно делатьАмериканец Андре Уорд прокомментировал свою досрочную победу над Сергеем Ковалевым в Лас-Вегасе.
Футбол
«Крылья Советов» объявили о переходе Самодина (фото)
Футбол
ЦСКА и «Локомотив» поборются за игрока сборной Румынии
Теннис
Вихлянцева поднялась на девять позиций в рейтинге WTA
Футбол
«МЮ» предлагает за Роналду 175 млн фунтов и Де Хеа
все новости
Сергей Ковалёв
Сергей Ковалёввсе новости
Андре Уорд
Андре Уордвсе новости