Андре Уорд: Третьего боя с Ковалевым не будет, с этим покончено

Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд в ближайшее время не намерен снова встречаться с россиянином Сергеем Ковалевым.

- Третьего боя не будет, с этим покончено. Не думаю, что это имеет какой-то смысл. Такая встреча станет актуальной, если он, например, встретится со Стивенсоном, завоюет чемпионский пояс и проведет еще пару поединков, - заявил Уорд.

Также американец подчеркнул, что он не может нести ответственность за действия рефери Тони Уикса, который, возможно, некорректно и преждевременно остановил поединок в Лас-Вегасе.

По словам Андре, он увидел, что россиянин находится в состоянии грогги после пропущенного удара справа в голову, и он сделал все возможное, чтобы добить соперника.



Напомним, поединок завершился техническим нокаутом в восьмом раунде.

Андре Уорд защитил чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе. В ноябре 2016 года он победил Ковалева по очкам (114:113 на всех трех картах).

Канадец Адонис Стивенсон с 2013 года владеет поясом WBC в этой весовой категории.

