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Хави Гарсия: Видеоповторы лишают футбол эмоций

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия, говоря о проведении в России Кубка конфедераций, поделился мнением об использовании на турнире системы видеоповторов.

- Следите за Кубком конфедераций?
- Да, я смотрел матч между Португалией и Мексикой. Здорово, что в России проходит такой большой турнир. Теперь у нас появился новый стадион, где мы успели провести два матча, и арена просто отличная. Плохо только, что у нас нет возможность увидеть игры Кубка конфедераций вживую, но я надеюсь, что следующим летом мы посмотрим один или два матча чемпионата мира.

- Все обсуждают отмененный гол в матче Португалии и Мексики, когда судья обратился к видеоповтору. Вы как относитесь к новым технологиям?
- Мне это не нравится. Например, вы забиваете мяч, его засчитывают, возможно, не очень справедливо, и затем все зрители обсуждают этот эпизод, делятся своими мнениями, спорят. Сейчас в футболе появляются разные штуки вроде видеоповторов, и это лишает его эмоций, - приводит слова Гарсии официальный сайт «Зенита».

Напомним, на Кубке конфедераций арбитры три раза обращались к видеоповторам. В матче Португалия - Мексика (2:2) после просмотра был отменен гол Пепе из-за офсайда. Во встрече сборных Камеруна и Чили (0:2) после подсказки видеоассистента отменили гол Эдуардо Варгаса в первом тайме и засчитали мяч того же игрока в добавленное время.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

«Рывок из футбольного средневековья». Видеоповторы – за или против?

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