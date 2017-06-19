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Станислав Гареев: Новый тренер? Мы его даже ни разу не видели

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Станислав Гареев дал интервью «БИЗНЕС Online».

– Трансферы или нового тренера вы еще не обсуждали?
– Нет, мы его даже ни разу не видели. У нас 7 июля медосмотр. Потом, думаю, будет какое-то собрание, познакомимся, посмотрим, что будет.

– С Михаилом Воробьевым его отъезд за океан обсуждали?
– Нет. Я с ним недавно ездил играть в Чекмангуш, там спросил, когда уедет? Больше я ничего не говорил, он тоже особо ничего не рассказывает, – заявил Гареев.

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