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Голкипер сборной Германии заменит Доннарумму в «Милане»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает авторитетное издание Bild, вратарь «Байера» Бернд Лено, который в составе сборной Германии отправился на Кубок конфедераций в Россию, может перебраться в «Милан».

Согласно источнику, футболист стал главной целью итальянского клуба после провала по пролонгации соглашения с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.

Ранее сообщалось, что основным кандидатом на Лено является мадридский «Реал». Сам футболист отметил, что хотел бы сменить клубную прописку этим летом.

Статья по теме:

«Мы не можем доверять тому, кто думает о «Реале». Вся правда о Доннарумме

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