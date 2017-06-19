«Ювентус» и «Арсенал» поборются за полузащитника «Реала»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Хавбек мадридского «Реала» Марко Асенсио рассматривает возможность покинуть клуб этим летом.
Как сообщает Diario Gol, в услугах 21-летнего игрока сборной Испании заинтересованы «Ювентус» и лондонский «Арсенал».
Ранее сообщалось, что «сливочные» отвергли предложение «Ливерпуля» по трансферу Асенсио и готовы предложить ему новый контракт на улучшенных условиях.
В минувшем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 38 матчей, забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи.
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