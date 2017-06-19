Атлетическая комиссия штата Невада: Остановка боя Ковалев – Уорд в рамках правил. Удары чемпиона были легальны

Исполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада Боб Беннетт прокомментировал исход второго поединка между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом.

- Конечно, Кэти (Дува - промоутер Ковалева, прим. ред.) расстроена. Ведь это ее боец.

Рефери Тони Уикс качественно сделал свою работу. Я пересмотрел бой сегодня утром. Для этого телеканал HBO предоставил дополнительные видеоматериалы. Реальные вопросы вызывает только один удар Андре Уорда, но даже в этом случае сложно делать однозначные выводы, так как положение руки Ковалева возле корпуса не позволяет точно определить, куда пришелся этот удар.

Кэти сказала: «Боб, разве вы не можете посмотреть повтор?» Но принимать такие решения и какие-то дальнейшие шаги возможно лишь в том случае, когда судьбу боя решает один конкретный удар, и у рефери возникают серьезные сомнения в том, что он был легален. Тони Уикс официально заявил, что удары по корпусу Уорда были пограничными. Того же мнения придерживаюсь и я.

Стоит также отметить, что Ковалев уже сидел на канатах, когда Уорд наносил финальную серию ударов по корпусу. Он был на грани разгрома. Были ли один или два удара чемпиона в этих сериях спорными? Возможно, но рефери занимал оптимальную позицию для того, чтобы рассмотреть эти моменты. Кроме того, с точки зрения правил маневры Ковалева головой также были спорными. Так что остановка боя была вполне корректной, - заявил Беннетт.



Ранее промоутер Сергея Ковалева Кэти Дува намеревалась подать протест на результат поединка.

Напомним, бой в Лас-Вегасе завершился техническим нокаутом в восьмом раунде.

Андре Уорд защитил чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе. В ноябре 2016 года он победил Ковалева по очкам (114:113 на всех трех картах).