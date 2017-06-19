СКА договорился с «Трактором» об обмене прав на Кузнецова

Петербургский СКА выкупит у челябинского «Трактора» права на нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

По данным агентства «Р-Спорт», в результате сделки челябинский клуб получит от армейцев 150 миллионов рублей.

- СКА заинтересован в возвращении Кузнецова в Россию под участие в Олимпийских играх, поэтому клуб договорился об обмене прав на хоккеиста с «Трактором». Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в ближайшие недели, - цитирует «Р-Спорт» свой источник.

Напомним, 1 июля нападающий станет свободным агентом после истечения контракта с «Вашингтоном». При этом «Кэпиталз» защитили игрока на драфте расширения, на котором свой состав будет пополнять новичок НХЛ «Вегас».

Кузнецов переехал в НХЛ в марте 2014 года. В составе «Вашингтона» воспитанник «Трактора» провел 261 матч и набрал 182 (53+129) очка.

В мае СКА обменял у «Авангарда» права на нападающего Сергея Калинина, взамен омичи получили денежную компенсацию. Прошедший сезон хоккеист заканчивал в фарм-клубе «Торонто».

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