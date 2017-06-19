Экс-боец UFC попал в тюрьму за избиение жены, хранение наркотиков и еще 23 правонарушения

Как сообщает MMAFighting.com, бывший боец UFC Джош Гриспи приговорен к 5,5 годам тюремного заключения.

Согласно источнику, спортсмен обвиняется в совершении 25 правонарушений, в число которых входят распространение и хранение марихуаны, незаконное владение огнестрельным оружием и нанесение тяжких телесных повреждений.

Напомним, в 2014 году Гриспи избил свою жену, спрятавшуюся от него во дворе. У потерпевшей было зафиксировано сотрясение мозга.

Добавим, что в последний раз Джош появлялся в октагоне UFC в феврале 2013 года. На его счету 14 побед на профессиональном ринге при пяти поражениях.