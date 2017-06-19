Джеки Чан поздравил свою команду с победой в гонке «24 часа Ле-Мана»

Как сообщает RT, известный актер Джеки Чан поздравил свою команду, одержавшую победу в классе прототипов LMP2 в гонке «24 часа Ле-Мана».

«Поздравляю свою гоночную команду в «Ле-Мане». Мне сообщили, что она победила в классе LMP2 по итогам «24 часов Ле-Мана». Это первая победа китайской команды в «Ле-Мане». Вы, парни, мои герои. К сожалению, я занят подготовкой своей команды каскадеров JC Stunt Team к празднованию 40-летней годовщины, а также к третьему ежегодному кинофестивалю в Шанхае. Так что я не смог приехать, чтобы отпраздновать вместе с вами прямо сейчас. Мы отпразднуем победу, когда вы вернётесь домой», – написал Чан на своей странице в Facebook.

Напомним, команда «Джеки Чан Рейсинг» финишировала на втором месте в абсолютном зачёте гонки и первой в своей категории. Победителем суточного марафона стала команда «Порше».