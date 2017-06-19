«Тоттенхэм» вступил в борьбу за Смоллинга
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Тренерский штаб «Тоттенхэма» во главе с Маурисио Почеттино заинтересован в услугах защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга. Об этом сообщает The Sun.
Согласно источнику, игрок сборной Англии может покинуть «красных дьяволов» из-за трансфера Виктора Линделефа, который перебрался в клуб из «Бенфики».
Ранее сообщалось, что к футболисту также проявляет интерес «Арсенал» и «Вест Хэм».
По информации СМИ, наставник «МЮ» Жозе Моуринью недоволен отношением Криса к тренировочному процессу, а также отметил, что его подопечный бережет себя.
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