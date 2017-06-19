Хавьер Эрнандес: Видеоповторы? Было немного странно, нам нужно привыкнуть к этому нововведению

Форвард сборной Мексики Хавьер Эрнандес дал комментарий после матча с командой Португалии (2:2).

– Благодаря подсказке видеоассистентов главный арбитр матча отменил гол в ваши ворота. Как вы в принципе относитесь к этому нововведению?

– Хавьер Эрнандес: Сегодня видеоассистенты нам действительно помогли. Ведь они отменили гол португальцев, который был забит из офсайда. Но было немного странно. Честно говоря, нам нужно время, чтобы привыкнуть к этому нововведению.

– Как вам атмосфера на стадионе?

– Хавьер Эрнандес: Атмосфера была отличной. Приехало много мексиканцев, которые здорово нас поддерживали. Мы очень счастливы быть здесь, наслаждаемся этим моментом, но и надеемся пройти в турнире дальше, – цитирует игрока «Российская газета».