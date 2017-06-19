Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хавьер Эрнандес: Видеоповторы? Было немного странно, нам нужно привыкнуть к этому нововведению

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Форвард сборной Мексики Хавьер Эрнандес дал комментарий после матча с командой Португалии (2:2).

– Благодаря подсказке видеоассистентов главный арбитр матча отменил гол в ваши ворота. Как вы в принципе относитесь к этому нововведению?
– Хавьер Эрнандес: Сегодня видеоассистенты нам действительно помогли. Ведь они отменили гол португальцев, который был забит из офсайда. Но было немного странно. Честно говоря, нам нужно время, чтобы привыкнуть к этому нововведению.

– Как вам атмосфера на стадионе?
– Хавьер Эрнандес: Атмосфера была отличной. Приехало много мексиканцев, которые здорово нас поддерживали. Мы очень счастливы быть здесь, наслаждаемся этим моментом, но и надеемся пройти в турнире дальше, – цитирует игрока «Российская газета».

Голосование: Как завершится матч Россия - Португалия?

Матч

Португалия - Мексика - 2:2 (1:1)

Голы

Куарежма 34 (1:0). Эрнандес 42 (1:1). Соареш 86 (2:1). Морено 90 (2:2).

Состав

Португалия: Патрисиу, Пепе, Герреру, Фонте, Соареш, Моутинью (Силва А., 58), Гомеш, Карвалью, Роналду, Нани (Мартинш, 58), Куарежма (Силва А., 82)

Мексика: Очоа, Рейес Д., Лайюн, Морено, Сальседо (Араухо, 67), дос Сантос Х., Эррера, Гуардадо, Эрнандес, Вела (дос Сантос Д., 57), Хименес (Перальта, 78)

Предупреждения:

Силва А., 68; Гомеш, 90 - Гуардадо, 73

Судья:

Нестор Питана (Аргентина)

Место и дата

18 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» интересуется викингом, а Мутко жестко наехал на Газзаева (видео)«Спартак» интересуется викингом, а Мутко жестко наехал на Газзаева (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Максим Калиниченко: Cвершилась революция в футболе, нам еще предстоит к этому привыкнутьБывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко – о последних нововведениях в футболе.Камерун проиграл Чили, ничья в матче Португалия – Мексика и массовая драка с участием Халка и Оскара в Китае. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.Фернанду Сантуш: Не понимаю, почему судьи смотрели спорные моменты только у насГлавный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после матча с командой Мексики (1:1) прокомментировал введение системы видеопросмотра спорных моментов.Австралия – Германия. Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск)В матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Австралии сыграет с командой Германии.Нани: Сборная России – трудный соперник, с поддержкой своих болельщиковНападающий сборной Португалии Нани поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной России, который состоится в рамках второго тура группового этапа Кубка конфедераций.Себастьян Сиани: Видеоповторы - это будущее футбола, которого не избежатьПолузащитник Камеруна после матча со сборной Чили (2:0) прокомментировал введение видеоповторов в футболе.Чарльз Арангис: Атмосфера стадиона давила на нас, но мы собралисьПолузащитник сборной Чили Чарльз Арангис поделился впечатлениями от победы над командой Камеруна (2:0) в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций.Криштиану Роналду: Ничья с Мексикой – это не тот результат, которого мы ожидалиНападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал ничью с командой Мексики (1:1) в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций.«Рывок из футбольного средневековья». Видеоповторы – за или против?«Рывок из футбольного средневековья». Видеоповторы – за или против?18 июня 2017 года стало для мирового футбола историческим днем – была введена система видеоповторов.«Видеоповторы – справедливая вещь». Игроки и тренеры – о самой громкой теме дня«Видеоповторы – справедливая вещь». Игроки и тренеры – о самой громкой теме дня«Советский спорт» собрал мнения участников матча Камерун – Чили, в котором один гол был отменен после просмотра видео, а второй – наоборот.Артуро Видаль: Видеоповторы – справедливая вещь и сделают футбол лучшеПолузащитник сборной Чили Артуро Видаль после победы над Камеруном на Кубке конфедераций сказал, что не имеет ничего против введения видеоповторов.Хуан Антонио Пицци: Санчес в запасе? Все игроки не могут выходить одновременноГлавный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци после победы над Камеруном на Кубке конфедераций (2:0) объяснил, почему лидер команды Алексис Санчес начал матч в запасе.Хуан Антонио Пицци: После отмененного гола игроки сборной Чили испытали стрессГлавный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци после победы над Камеруном в матче Кубка конфедераций (2:0) сказал, что отменный видеосудьей гол в конце первого тайма немного выбил его команду из колеи.Главный тренер сборной Камеруна: Нас хорошо поддерживали в МосквеГлавный тренер сборной Камеруна Уго Броос после поражения от Чили в матче Кубка конфедераций (0:2) сказал, что ему понравилось, как его команду встретила публика.Главный тренер сборной Камеруна: Использование видеоповторов может стать очень важнымГлавный тренер сборной Камеруна Уго Броос после поражения от команды Чили в первом туре Кубка конфедераций (0:2) сказал, что у него нормальное отношение к видеоповторам, использовавшимся в этой встрече дважды.Назло видео! Как чилийцы обыграли сборную КамерунаНазло видео! Как чилийцы обыграли сборную КамерунаСборная Чили переиграла команду Камеруна в группе В на Кубке конфедераций.Без жертв не обошлось. Москва присоединилась к Кубку конфедерацийБез жертв не обошлось. Москва присоединилась к Кубку конфедерацийЖертвоприношения, львы на трибунах, чилийские страсти и волны удовольствия – все, что осталось за кадром матча Камерун – Чили.Нестор Араухо: Все наши мысли уже о матчах с Новой Зеландией и РоссиейЗащитник сборной Мексики Нестор Араухо поделился впечатлениями после матча со сборной Португалии на Кубке конфедераций. Напомним, что матча завершился вничью (2:2).Видаль – лучший игрок матча Камерун – ЧилиЛучшим игроком матча Кубка конфедераций Камерун – Чили был признан полузащитник чилийцев Артуро Видаль. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.
Футбол
«Крылья Советов» объявили о переходе Самодина (фото)
Футбол
ЦСКА и «Локомотив» поборются за игрока сборной Румынии
Теннис
Вихлянцева поднялась на девять позиций в рейтинге WTA
Футбол
«МЮ» предлагает за Роналду 175 млн фунтов и Де Хеа
все новости
Португалия
Португалиякалендарьстатистика
Мексика
Мексикакалендарьстатистика
Хавьер Эрнандес
Хавьер Эрнандесвсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости