Хавьер Эрнандес: Видеоповторы? Было немного странно, нам нужно привыкнуть к этому нововведению
Форвард сборной Мексики Хавьер Эрнандес дал комментарий после матча с командой Португалии (2:2).
– Благодаря подсказке видеоассистентов главный арбитр матча отменил гол в ваши ворота. Как вы в принципе относитесь к этому нововведению?
– Хавьер Эрнандес: Сегодня видеоассистенты нам действительно помогли. Ведь они отменили гол португальцев, который был забит из офсайда. Но было немного странно. Честно говоря, нам нужно время, чтобы привыкнуть к этому нововведению.
– Как вам атмосфера на стадионе?
– Хавьер Эрнандес: Атмосфера была отличной. Приехало много мексиканцев, которые здорово нас поддерживали. Мы очень счастливы быть здесь, наслаждаемся этим моментом, но и надеемся пройти в турнире дальше, – цитирует игрока «Российская газета».
Матч
Португалия - Мексика - 2:2 (1:1)
Голы
Куарежма 34 (1:0). Эрнандес 42 (1:1). Соареш 86 (2:1). Морено 90 (2:2).
Состав
Португалия: Патрисиу, Пепе, Герреру, Фонте, Соареш, Моутинью (Силва А., 58), Гомеш, Карвалью, Роналду, Нани (Мартинш, 58), Куарежма (Силва А., 82)
Мексика: Очоа, Рейес Д., Лайюн, Морено, Сальседо (Араухо, 67), дос Сантос Х., Эррера, Гуардадо, Эрнандес, Вела (дос Сантос Д., 57), Хименес (Перальта, 78)
Предупреждения:
Силва А., 68; Гомеш, 90 - Гуардадо, 73
Судья:
Нестор Питана (Аргентина)
Место и дата
18 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция