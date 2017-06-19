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«Енисей» арендовал полузащитника «Зенита-2» Исаева

Источник:  Twitter.comКомментарии

Спортивный директор «Енисея» Денис Петровский сообщил в своем твиттере о возвращении полузащитника «Зенита-2» Алексея Исаева в красноярский клуб.

- До конца сезона 17/18 подписали на правах аренды нашего воспитанника Алексея Исаева. Благодарим «Зенит» за сотрудничество и оперативность, - написал Петровский в социальной сети.

Ранее 21-летний полузащитник прибыл в расположение красноярской команды на просмотр.

Напомним, Исаев покинул «Енисей» в августе 2016 года и перешел в «Зенит». Сумма трансфера составила 15 миллионов рублей. Полузащитник провел 24 матча за «Зенит-2» в ФНЛ и заработал одну красную карточку. Контракт игрока с петербургским клубом действует до конца сезона 2018/2019.

В сезоне 2016/2017 «Енисей» стал обладателем бронзовых медалей в ФНЛ и вышел в стыковые матчи за место в премьер-лиге, где проиграл тульскому «Арсеналу» (2:1, 0:1). В межсезонье команда сменила главного тренера. На место Андрея Тихонова, который возглавил «Крылья Советов», был назначен Дмитрий Аленичев. 

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