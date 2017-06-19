Президент Ла Лиги: Роналду будет играть в Испании еще много лет

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Португалии обвиняется в неуплате налогов, что подтолкнуло его вернуться в «Манчестер Юнайтед».

«Сейчас мы переживаем прекрасное время, и его уход станет большой потерей для всего чемпионата. В примере всегда хватало игроков высокого класса, поэтому мы хотим сохранить таких футболистов, как Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Я, как президент Ла Лиги, доверяю «Реалу» и самому Роналду. Надеюсь, он уладит все проблемы. Уверен, Криштиану будет играть здесь еще много лет. Прошу всех людей сохранять спокойствие. Нужно немного подождать», – приводит слова Тебаса ESPN FC.

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