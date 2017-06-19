Алексей Миранчук: Видеоповторы забирают интерес у футбола, зато все честно

Полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Алексей Миранчук поделился своими мыслями перед игрой с Португалией и рассказал, что думает о новой системе видеоповторов.

- Как-то примеряли на себя, как реагировать на решения видео-ассистента.

- Мы встречались с людьми, специалистами. Они сказали, что надо привыкать – все равно будет разбор и примут честное и правильное решение. Все равно с эмоциями бороться сложно – какие-то выплески будут. Но потом понимаешь, что все равно примут правильное решение.

- Как вы лично восприняли это нововведение? Нужно оно?

- Это данность. Надо просто принять. В каком-то плане это, может, забирает интерес у футбола, но с другой стороны все будет честно.

- Португалия вчера играла с Мексикой. Что можете сказать по будущим соперникам?

- Каждый смотрел в своей комнате. Была хорошая игра с большим количеством голов. Португалия играла грамотно. Первые минут 15 Мексика владела инициативой, но затем португальцы использовали свои моменты – у них есть кому убежать, кому забить – исполнителей хватает.

- Для нас кто будет опасней, Португалия или Мексика?

- Нельзя разделять на то, кто опаснее или нет. Будет игра – будем стараться победить.

- Порадовало то, что конкуренты потеряли очки?

- Я бы так не сказал – надо отталкиваться от себя, от своей игры. Этот матч просто смотрели, как футбол. Сегодня будет теоретическое занятие – все разберем.