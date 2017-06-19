Алексей Миранчук: Видеоповторы забирают интерес у футбола, зато все честно
Полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Алексей Миранчук поделился своими мыслями перед игрой с Португалией и рассказал, что думает о новой системе видеоповторов.
- Как-то примеряли на
себя, как реагировать на решения видео-ассистента.
- Мы встречались с людьми, специалистами. Они сказали, что надо привыкать – все равно будет разбор и примут честное и правильное решение. Все равно с эмоциями бороться сложно – какие-то выплески будут. Но потом понимаешь, что все равно примут правильное решение.
- Как вы лично
восприняли это нововведение? Нужно оно?
- Это данность. Надо просто принять. В каком-то плане это, может, забирает интерес у футбола, но с другой стороны все будет честно.
- Португалия вчера
играла с Мексикой. Что можете сказать по будущим соперникам?
- Каждый смотрел в своей комнате. Была хорошая игра с большим количеством голов. Португалия играла грамотно. Первые минут 15 Мексика владела инициативой, но затем португальцы использовали свои моменты – у них есть кому убежать, кому забить – исполнителей хватает.
- Для нас кто будет
опасней, Португалия или Мексика?
- Нельзя разделять на то, кто опаснее или нет. Будет игра – будем стараться победить.
- Порадовало то, что
конкуренты потеряли очки?
- Я бы так не сказал – надо отталкиваться от себя, от своей игры. Этот матч просто смотрели, как футбол. Сегодня будет теоретическое занятие – все разберем.