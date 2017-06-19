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Федор Чудинов пожертвует 5 миллионов рублей Федерации бокса России

Источник:  Федерация бокса РоссииКомментарии

Российский суперсредневес Федор Чудинов пожертвует пять миллионов рублей Федерации бокса России.

Торжественное подписание документов состоится в ближайший вторник.

Федор Чудинов выступает во второй средней весовой категории. В активе 29-летнего боксера 14 побед (10 нокаутом) и два поражения (одно нокаутом). Последний бой за вакантный титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который состоялся 27 мая, Чудинов проиграл британцу Джорджу Гроувзу техническим нокаутом в шестом раунде.




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