Федор Чудинов пожертвует 5 миллионов рублей Федерации бокса России

читайте также

Григорий Стангрит: Длительная «мешочная» диета погубит карьеру Чудинова Известный российский комментатор бокса Григорий Стангрит рассказал о причинах поражения Федора Чудинова.

Победы «Арсенала», «Барселоны», «ПСЖ» и «Боруссии» Дортмунд в национальных Кубках и поражение Чудинова. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

Джордж Гроувз: Хотел бы посвятить эту победу моему предыдущему сопернику Британский боксер Джордж Гроувз, победивший техническим нокаутом россиянина Федора Чудинова, заявил, что посвящает эту победу своему предыдущему сопернику Эдуарду Гуткнехту.

Умар Кремлев: Реванш между Чудиновым и Гроувзом обязательно будет Промоутер Федора Чудинова Умар Кремлев заявил, что в контракте российского бойца прописан пункт о реванше с британцем Джорджем Гроувзом.

Чуда не произошло. Чудинов проиграл. Нокаутом «Советский спорт» – о поражении российского боксера Федора Чудинова от англичанина Джорджа Гроувза в поединке за титул чемпиона мира.

Чудинов проиграл Гроувзу в поединке за титул суперчемпиона мира по версии WBA Российский боксер Федор Чудинов техническим нокаутом уступил британцу Джорджу Грувзу в шестом раунде боя за вакантный титул суперчемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе.

Чудинов – Гроувз. Россиянин проиграл нокаутом. Как это было «Советский спорт» провел текстовую трансляцию боксерского вечера в Англии.

«Чуминов», «супермен», «простите за английский». Крутое интервью нашего боксера Накануне поединка за титул суперчемпиона мира по версии WBA с Джорджем Гроувзом российский боксер Федор Чудинов дал интервью американцу.

Тренер Чудинова: Гроувз – фаворит, но я на это не обращаю внимания Тренер российского боксера Федора Чудинова Алексей Галеев рассказал о подготовке к бою с Джорджем Гроувзом из Великобритании.

Ждем чуда. Федор Чудинов проведет чемпионский бой в Англии «Советский спорт» рассказывает о поединке за титул чемпиона по версии WBA, который пройдет 27 мая в Шеффилде.

Дмитрий Кудряшов: Простой не сильно скажется на выступлении Чудинова Чемпион WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов высказался о бое между Федором Чудиновым и Джорджем Гроувзом из Великобритании.

Гражданская война в Мексике и возвращение Чудинова. Главные бои мая «Советский спорт» рассказывает о главных поединках месяца.

Вечер бокса в Ярославле перенесен с 29 апреля на конец мая-начало июня Вечер профессионального бокса, намеченный на 29 апреля в Ярославле, перенесен на более поздний срок и пройдет в конце мая - начале июня, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу организатора шоу промоутерской компании «Патриот».

Федор Чудинов проведет бой с Джорджем Гроувзом 27 мая Российский боксер Федор Чудинов проведет бой с британцем Джорджем Гроувзом за титул «суперчемпиона» мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Украина наступает. Бои Кличко, Ломаченко и Усика в апреле «Советский спорт» рассказывает о главных поединках месяца.

Федор Чудинов выйдет на ринг против британца Кэмерона Бывший чемпион мира во втором среднем весе (76,2 кг) по версии WBA Федор Чудинов свое следующий бой проведет 22 апреля бои в Ярославле.

Александр Лебзяк: Никаких предложений от Федерации бокса России не поступало Олимпийский чемпион и бывший тренер сборной России, старший тренер ЦСКА Александр Лебзяк рассказал, что продолжает работать с с перспективными армейскими боксерами, многие из которых входят в состав и резерв национальной команды.

Умар Кремлев: Штурм отказался от третьего боя с Чудиновым Глава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлев раскрыл подробности поединка российского боксера Федора Чудинова с Феликсом Штурмом.

Умар Кремлев: Бой Чудинов – Гроувз пройдет где-то в июне Глава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлев рассказал о сроках проведения боя за титул суперчемпиона по версии WBA во втором среднем весе между британецм Джорджем Гроувзом и россиянином Федором Чудиновым.