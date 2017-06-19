Гилерме: Мы готовы к игре с Португалией
Голкипер сборной России и московского «Локомотива» Гилерме
подвел итоги первого тура группового этапа Кубка конфедераций и заявил, что
сборная России готова к встрече с действующими чемпионами Европы из Португалии.
- Первая игра для нас была самой главной. Очень важно начать
хорошо – это придает уверенности. Самое главное – мы победили и получили
уверенность перед двумя другими матчами.
- Как чувствуете себя
в роли лидера сборной?
- Пока ничего не чувствую. У нас есть следующий матч, который будет самым сложным. В этой игре мы должны полностью сконцентрироваться. Нельзя терять очки. Игра будет очень важной для нас.
- Смотрели матч
Португалии с Мексикой?
- Да, Португалия показала, что они – классная команда с большим количеством хороших игроков. Но я считаю, что мы готовы играть против Португалии – верим в себя и понимаем, что это будет сложный матч. У нас есть большой плюс – мы играем дома и нас будут поддерживать наши болельщики. Это для нас очень важно.
- Ожидали, что
Мексика может не проиграть Португалии?
- Да. Это две команды, которые любят играть в атаку – меньше думают об игре в обороне. Этот результат не стал сюрпризов для нас.