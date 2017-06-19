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Гилерме: Мы готовы к игре с Португалией

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер сборной России и московского «Локомотива» Гилерме подвел итоги первого тура группового этапа Кубка конфедераций и заявил, что сборная России готова к встрече с действующими чемпионами Европы из Португалии.

- Первая игра для нас была самой главной. Очень важно начать хорошо – это придает уверенности. Самое главное – мы победили и получили уверенность перед двумя другими матчами.

- Как чувствуете себя в роли лидера сборной?
- Пока ничего не чувствую. У нас есть следующий матч, который будет самым сложным. В этой игре мы должны полностью сконцентрироваться. Нельзя терять очки. Игра будет очень важной для нас.

- Смотрели матч Португалии с Мексикой?
- Да, Португалия показала, что они – классная команда с большим количеством хороших игроков. Но я считаю, что мы готовы играть против Португалии – верим в себя и понимаем, что это будет сложный матч. У нас есть большой плюс – мы играем дома и нас будут поддерживать наши болельщики. Это для нас очень важно.

- Ожидали, что Мексика может не проиграть Португалии?
- Да. Это две команды, которые любят играть в атаку – меньше думают об игре в обороне. Этот результат не стал сюрпризов для нас.

Голосование: Как завершится матч Россия - Португалия?

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