Гилерме: Мы готовы к игре с Португалией

Голкипер сборной России и московского «Локомотива» Гилерме подвел итоги первого тура группового этапа Кубка конфедераций и заявил, что сборная России готова к встрече с действующими чемпионами Европы из Португалии.

- Первая игра для нас была самой главной. Очень важно начать хорошо – это придает уверенности. Самое главное – мы победили и получили уверенность перед двумя другими матчами.

- Как чувствуете себя в роли лидера сборной?

- Пока ничего не чувствую. У нас есть следующий матч, который будет самым сложным. В этой игре мы должны полностью сконцентрироваться. Нельзя терять очки. Игра будет очень важной для нас.

- Смотрели матч Португалии с Мексикой?

- Да, Португалия показала, что они – классная команда с большим количеством хороших игроков. Но я считаю, что мы готовы играть против Португалии – верим в себя и понимаем, что это будет сложный матч. У нас есть большой плюс – мы играем дома и нас будут поддерживать наши болельщики. Это для нас очень важно.

- Ожидали, что Мексика может не проиграть Португалии?

- Да. Это две команды, которые любят играть в атаку – меньше думают об игре в обороне. Этот результат не стал сюрпризов для нас.