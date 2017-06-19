Виллаш-Боаш пожертвует 100 тысяч евро пострадавшим от лесных пожаров в Португалии

Главный тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш, работавший с 2014 по 2016 годы в «Зените», переведет 100 тысяч евро семьям, которые пострадали от лесных пожаров в Португалии.

- Спасибо всем, кто внес средства для семей жертв трагедии в Педроган-Гранди (населенный пункт в 200 километрах от Лиссабона - Прим.ред.). Мы переведем 100 тысяч евро для их поддержки, - написал Виллаш-Боаш в своем инстаграме.

O meu muito obrigado a todos os que contribuíram na minha página a favor das famílias das vítimas da tragédia de Pedrógão Grande. Amanhã serão transferidos 100 mil euros em apoio às mesmas. Força Portugal 🇵🇹 #pedrogao #portugal Публикация от André Villas Boas (@officialavb) Июн 18 2017 в 10:29 PDT

Португальский тренер жертвовал по 10 евро за каждый «лайк», поставленный к данному посту.

Напомним, лесные пожары начались в субботу в округе Лейрия. По данным СМИ, в результате происшествия погиб 61 человек.

18 июня футболисты сборных Португалии и Мексики перед очным матчем на Кубке конфедераций (2:2) почтили память жертв минутой молчания.