Виллаш-Боаш пожертвует 100 тысяч евро пострадавшим от лесных пожаров в Португалии
Источник: InstagramКомментарии
Главный тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш, работавший с 2014 по 2016 годы в «Зените», переведет 100 тысяч евро семьям, которые пострадали от лесных пожаров в Португалии.
- Спасибо всем, кто внес средства для семей жертв трагедии в Педроган-Гранди (населенный пункт в 200 километрах от Лиссабона - Прим.ред.). Мы переведем 100 тысяч евро для их поддержки, - написал Виллаш-Боаш в своем инстаграме.
Португальский тренер жертвовал по 10 евро за каждый «лайк», поставленный к данному посту.
Напомним, лесные пожары начались в субботу в округе Лейрия. По данным СМИ, в результате происшествия погиб 61 человек.
18 июня футболисты сборных Португалии и Мексики перед очным матчем на Кубке конфедераций (2:2) почтили память жертв минутой молчания.
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