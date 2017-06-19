Андрей Червиченко: Тем, кто назначил матч «Спартак» – ЦСКА на 10 декабря, надо аскорбиночки поесть
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бывший президент красно-белых Андрей Червиченко прокомментировал проект календаря на новый сезон РФПЛ, согласно которому «Спартак» встретится с ЦСКА 10 декабря.
«Это очередная клоунада от РФС, - считает Червиченко. - К этому все уже привыкли, и я не думаю, что это кого-то удивляет. Не знаю, может быть людям надо аскорбиночки поесть или еще каких-нибудь будоражущих разум витаминчиков.... Чтобы появилось соображение того, как они формируют этот календарь. Это просто издевательство. Они жалуются, что люди не ходят на футбол, что трибуны пустые, а потом народ на самый интересный матч гонят в декабре. А если в Москве будет минус двадцать?»
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