Валерий Масалитин: Мексика – Португалия на сегодняшний день – лучший матч Кубка конфедераций
Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Масалитин поделился мнением о матче группового этапа Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики (2:2).
«На мой взгляд, этот матч получился очень хорошим. Команды не отсиживались в обороне, искали счастья в атаке и пытались навязать друг другу свою игру.
Я думаю, что этот поединок на сегодняшний день лучший на Кубке конфедераций в России. Была интрига, была развязка – в общем, все, что нужно болельщикам», – цитирует Масалитина «Газета.Ru».
Матч
Португалия - Мексика - 2:2 (1:1)
Голы
Куарежма 34 (1:0). Эрнандес 42 (1:1). Соареш 86 (2:1). Морено 90 (2:2).
Состав
Португалия: Патрисиу, Пепе, Герреру, Фонте, Соареш, Моутинью (Силва А., 58), Гомеш, Карвалью, Роналду, Нани (Мартинш, 58), Куарежма (Силва А., 82)
Мексика: Очоа, Рейес Д., Лайюн, Морено, Сальседо (Араухо, 67), дос Сантос Х., Эррера, Гуардадо, Эрнандес, Вела (дос Сантос Д., 57), Хименес (Перальта, 78)
Предупреждения:
Силва А., 68; Гомеш, 90 - Гуардадо, 73
Судья:
Нестор Питана (Аргентина)
Место и дата
18 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция