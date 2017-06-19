Валерий Масалитин: Мексика – Португалия на сегодняшний день – лучший матч Кубка конфедераций

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Масалитин поделился мнением о матче группового этапа Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики (2:2).

«На мой взгляд, этот матч получился очень хорошим. Команды не отсиживались в обороне, искали счастья в атаке и пытались навязать друг другу свою игру.

Я думаю, что этот поединок на сегодняшний день лучший на Кубке конфедераций в России. Была интрига, была развязка – в общем, все, что нужно болельщикам», – цитирует Масалитина «Газета.Ru».