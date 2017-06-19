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Манчини записал обращение к женской сборной Италии по баскетболу

Источник:  Twitter.comКомментарии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини с помощью видеообращения поддержал женскую сборную Италии по баскетболу, которая выступает на Евробаскете в Чехии.

- Желаю всего наилучшего всем болельщикам, которые отправились на Евробаскет. Я большой баскетбольный болельщик и буду следить за турниром. Разумеется, буду болеть за свою сборную Италии, - сказал Манчини в видеоролике, размещенном в твиттере ФИБА.

Сегодня, 19 июня, сборная Италии встретится с командой Словакии в последнем туре группового этапа чемпионата Европы. Обе команды обеспечили участие в 1/8 финала турнира от группы B. Победитель матча выйдет в плей-офф со второго места. Первое место в группе и выход напрямую в 1/4 финала гарантировала сборная Турции.

Напомним, с 1 июня Роберто Манчини - главный тренер «Зенита». Итальянец подписал с петербургским клубом трехлетний контракт с возможностью продления на два года. 

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