Манчини записал обращение к женской сборной Италии по баскетболу

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини с помощью видеообращения поддержал женскую сборную Италии по баскетболу, которая выступает на Евробаскете в Чехии.

- Желаю всего наилучшего всем болельщикам, которые отправились на Евробаскет. Я большой баскетбольный болельщик и буду следить за турниром. Разумеется, буду болеть за свою сборную Италии, - сказал Манчини в видеоролике, размещенном в твиттере ФИБА.

.@robymancio showing his support for @Italbasket 🇮🇹 at FIBA #EuroBasket2017.



📖 https://t.co/73c47dKTjd pic.twitter.com/u8P9Ko6a03