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Президент WBC: Многие болельщики были счастливы увидеть поединок Ковалева со Стивенсоном

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман полагает, что чемпион мира в полутяжелом весе по этой версии канадец Адонис Стивенсон может провести поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.

- Очень многие болельщики в мире были бы счастливы увидеть этот поединок. Я очень уважаю Ковалева и испытываю к нему искреннюю симпатию. У него большое будущее, - заявил Сулейман.

Напомним, в минувшее воскресенье Сергей Ковалев проиграл техническим нокаутом в восьмом раунде американцу Андре Уорду и не смог вернуть себе чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.

Адонис Стивенсон владеет титулом WBC с 2013 года. Ранее он поздравил Уорда с победой и предложил ему провести поединок за объединение всех титулов.

«Ковалев побьет любого в этом весе. Кроме Уорда». Программа «Держи удар»



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