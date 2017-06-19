Итальянец Рокки будет главным арбитром матча Россия – Португалия
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Итальянец Джанлука Рокки назначен главным арбитром матча группового этапа Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Португалии.
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
Судьями на линиях назначены итальянцы Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини, четвертым арбитром – словенец Дамир Скомина, видеоассистентами главного судьи – бразилец Сандро Риччи и словенец Юре Прапротник, помогать им будет румын Овидиу Хацеган.
Игра состоится в ближайшую среду в Москве и начнется в 18:00 мск.
Напомним, в первом туре россияне нанесли поражение команде Новой Зеландии со счетом 2:0, а португальцы сыграли вничью с Мексикой (2:2).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически