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Итальянец Рокки будет главным арбитром матча Россия – Португалия

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Итальянец Джанлука Рокки назначен главным арбитром матча группового этапа Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Португалии.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Судьями на линиях назначены итальянцы Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини, четвертым арбитром – словенец Дамир Скомина, видеоассистентами главного судьи – бразилец Сандро Риччи и словенец Юре Прапротник, помогать им будет румын Овидиу Хацеган.

Игра состоится в ближайшую среду в Москве и начнется в 18:00 мск.

Напомним, в первом туре россияне нанесли поражение команде Новой Зеландии со счетом 2:0, а португальцы сыграли вничью с Мексикой (2:2).

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