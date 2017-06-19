Итальянец Рокки будет главным арбитром матча Россия – Португалия

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Камерун проиграл Чили, ничья в матче Португалия – Мексика и массовая драка с участием Халка и Оскара в Китае. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.

Фернанду Сантуш: Не понимаю, почему судьи смотрели спорные моменты только у нас Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после матча с командой Мексики (1:1) прокомментировал введение системы видеопросмотра спорных моментов.

Австралия – Германия. Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск) В матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Австралии сыграет с командой Германии.

Нани: Сборная России – трудный соперник, с поддержкой своих болельщиков Нападающий сборной Португалии Нани поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной России, который состоится в рамках второго тура группового этапа Кубка конфедераций.

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