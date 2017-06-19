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Извинения рефери Тони Уикса за остановку боя Ковалев – Уорд оказались фальшивкой

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Аналитик американского телеканала Showtime Эл Бернштейн подтвердил информацию о том, что заявления, сделанные от лица рефери Тони Уикса по окончании боя Сергея Ковалева с Андре Уордом, оказались фальшивыми.

- Я отреагировал на «фейковый» аккаунт Тони Уикса в твиттере, простите мне мою ошибку, - заявил Бернштайн.

С подачи журналиста Showtime мировые средства массовой информации распространили информацию о том, что рефери Тони Уикс признал ошибочность своих действий, обслуживая поединок Уорд - Ковалев.

Напомним, бой завершился техническим нокаутом в восьмом раунде.

Андре Уорд защитил чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе. В ноябре 2016 года он победил Ковалева по очкам (114:113 на всех трех картах).

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