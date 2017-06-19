«Урал» проявляет интерес к Лебеденко

Бывший полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко может перебраться в «Урал». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в клубе.

«Со стороны «Урала» есть определенный интерес к Лебеденко. Рано говорить о том, что игрок точно окажется в этой команде, но известно, что руководство клуба не смущает возраст игрока. Они уже имели опыт работы с возрастными футболистами и знают, как выжать из них максимум. Помимо этого, в конце прошлого сезона полузащитник доказал, что способен быть одним из лидеров команды. Стоит отметить, что Лебеденко также заинтересован в переезде в Екатеринбург», – заявил источник, слова которого приводят «Известия».



В минувшем сезоне 34-летний хавбек провел во всех турнирах 18 матчей и забил 4 гола.

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