Путин не планирует посещать матч сборных России и Португалии

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на ближайшее время, отметив, что президент РФ не посетит матч сборных России и Португалии.

Напомним, команды встретятся 21 июня в Москве в рамках 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций.

«21 июня у него достаточно напряженный график, и по времени пока выглядит так, что он не успевает У него пока это не планируется. На неделе, естественно, очень тяжело президенту выбираться», – пояснил Песков, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, что президент России посетил матч-открытие турнира в Санкт-Петербурге, в котором национальная сборная выиграла у команды Новой Зеландии со счетом 2:0.