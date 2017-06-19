Путин не планирует посещать матч сборных России и Португалии
Источник: ТАССКомментарии
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на ближайшее время, отметив, что президент РФ не посетит матч сборных России и Португалии.
Напомним, команды встретятся 21 июня в Москве в рамках 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций.
«21 июня у него достаточно напряженный график, и по времени пока выглядит так, что он не успевает У него пока это не планируется. На неделе, естественно, очень тяжело президенту выбираться», – пояснил Песков, слова которого приводит ТАСС.
Отметим, что президент России посетил матч-открытие турнира в Санкт-Петербурге, в котором национальная сборная выиграла у команды Новой Зеландии со счетом 2:0.
Матч
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция
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