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«Университатя Крайова»: Товарищеский матч с «Зенитом» не состоится

Источник:  ФК «Университатя Крайова»Комментарии

Румынский клуб «Университатя Крайова» объявил об отмене товарищеского матча против «Зенита», который должен был состояться 23 июня в Австрии.

Участник квалификации Лиги Европы отметил, что игра не состоится по причинам, не зависящим от клуба. Вместо «Зенита» «Университатя» в этот день сыграет контрольный матч с софийским ЦСКА.

Клуб из Крайовы анонсировал встречу с «Зенитом» на своем официальном сайте 13 июня. Сине-бело-голубые представили график товарищеских матчей 17 июня и не упомянули в нем о матче с румынской командой. Петербургский клуб запланировал в Австрии две игры: против ЦСКА из Софии (21 июня) и «Лудогорца» (24 июня). О третьем сопернике по сбору станет известно позже.

Напомним, «Зенит» и «Университатя» по итогам сезона 2016/2017 попали в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Петербуржцы заняли третье место в российской премьер-лиге, а команда из Крайовы финишировала пятой в румынской Лиге 1.

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