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Букмекеры считают, что сборная Германии легко разберется с Австралией

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на встречу группового этапа Кубка конфедераций между сборными Австралии и Германии.

Победа австралийцев оценивается коэффициентом 8,76, тогда как виктория немцев идет за 1,34.

За ничью букмекеры предлагают 5,24.

Игра в Сочи начнется сегодня в 18:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

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