Букмекеры считают, что сборная Германии легко разберется с Австралией

Федор Смолов: Не считаю себя героем, мы пока ничего не сделали

Форвард сборной России Федор Смолов высказался о победе над командой Новой Зеландии (2:0) на старте Кубка конфедераций, а также поделился ожиданиями от матча со сборной Португалии.