Букмекеры считают, что сборная Германии легко разберется с Австралией
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Букмекерские конторы выставили котировки на встречу группового этапа Кубка конфедераций между сборными Австралии и Германии.
Победа австралийцев оценивается коэффициентом 8,76, тогда как виктория немцев идет за 1,34.
За ничью букмекеры предлагают 5,24.
Игра в Сочи начнется сегодня в 18:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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