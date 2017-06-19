Федор Смолов: Не считаю себя героем, мы пока ничего не сделали

Форвард сборной России Федор Смолов высказался о победе над командой Новой Зеландии (2:0) на старте Кубка конфедераций, а также поделился ожиданиями от матча со сборной Португалии.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова встретятся с чемпионами Европы 21 июня в Москве.

«Конечно, ощущения изменились. Кубок конфедераций проходит у нас в стране. Эмоции совершенно другие. Хочется продемонстрировать себя с лучшей стороны.

Даже не стоит говорить лишних слов о действующих чемпионах Европы. Они сами все о себе сказали прошлым летом. Готовимся самым серьезным образом. Конечно, у них в составе один из лучших игроков мира, но я считаю, что нам нужно отталкиваться прежде всего от своей игры.

Дерзость заключается не в том, чтобы только атаковать и не думать об обороне. Дерзко можно играть и от обороны. И умно, и на контратаках – сочетая все стили игры. Мы будем играть так, как скажет главный тренер. Станислав Черчесов нас подготовит и даст план на игру, который мы постараемся выполнить.

Сейчас у меня уже и нет мыслей о том, как было тяжело. Главное, что тот этап позади. Рад, что смог его преодолеть. Я очень сильно изменился. У каждого в жизни бывают периоды испытаний, которые закаляют тебя и делают сильнее. Ты становишься взрослее, меняются мировоззрение, манера поведения, взгляды на жизнь и мнение о себе.

Совершенно не считаю себя героем, а еще хочу сказать, что мы пока ничего не сделали. Это лишь первый матч. Забыли Новую Зеландию – готовимся к тяжёлому противостоянию с Португалией», – цитирует Смолова пресс-служба ФИФА.

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