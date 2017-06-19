Виталий Мутко: Что касается видеоповторов в РФПЛ, не будем забегать вперед

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал возможность введения в чемпионате России системы видеоповторов в помощь арбитрам.

- Что касается РФПЛ, то не будем забегать вперед.

Сейчас это эксперимент, система будет совершенствоваться. В целом благодаря ей будет большая справедливость. Это, в том числе, делается для того, чтобы зрители лучше понимали, почему, например, гол был отменен. Картинка появляется как минимум для телезрителей.

Система еще будет настраиваться. Надеюсь, она будет хорошо протестирована, а потом будем подводить итоги ее работы, - заявил Мутко.

Напомним, система видеоповторов используется в матчах Кубка конфедераций-2017. В частности, при ее помощи были отменены забитые мячи в матчах Португалия - Мексика и Чили - Камерун.



