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«Зенит» предлагает 15 миллионов евро за форварда «Бока Хуниорс» Павона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Кристиан Павон может стать игроком «Зенита». 

По информации итальянского журналиста Джанлуиджи Лонгари, клуб из Санкт-Петербурга готов предложить 15 миллионов евро за 21-летнего аргентинского форварда.

Контракт игрока с «Бокой» рассчитан до июня 2020 года. Портал Transfermarkt.de оценивает Павона в 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл 28 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

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