«Зенит» предлагает 15 миллионов евро за форварда «Бока Хуниорс» Павона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Кристиан Павон может стать игроком «Зенита».
По информации итальянского журналиста Джанлуиджи Лонгари, клуб из Санкт-Петербурга готов предложить 15 миллионов евро за 21-летнего аргентинского форварда.
Zenit pronta offerta da 15 milioni al Boca per Cristian Pavon #sportitaliamercato #BocaJuniors #zenit— Gianluigi Longari (@Glongari) 19 июня 2017 г.
Контракт игрока с «Бокой» рассчитан до июня 2020 года. Портал Transfermarkt.de оценивает Павона в 8 миллионов евро.
В нынешнем сезоне нападающий сыграл 28 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.
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