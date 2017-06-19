Состоялась жеребьевка 1-го и 2-го отборочных раундов Лиги чемпионов
Как сообщает пресс-служба УЕФА, сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка первого и второго отборочных раундов Лиги чемпионов сезона-2017/18.
Первый отборочный раунд
«Викингур» (Фарерские Острова) – «Трепча'89» (Косово),
«Хибернианс» (Мальта) – «Таллин» (Эстония),
«Алашкерт» (Армения) – «Санта-Колома» (Андорра),
«ТНС» (Уэльс) – «Европа» (Гибралтар),
«Линфилд» (Северная Ирландия) – «Ла-Фиорита» (Сан-Марино).
Второй отборочный раунд
АПОЭЛ (Кипр) – «Дюделанж» (Люксембург),
«Жальгирис» (Литва) – «Лудогорец» (Болгария),
«Карабах» (Азербайджан) – «Самтредия» (Грузия),
«Партизан» (Сербия) – «Будучность» (Босния и Герцеговина),
«Хибернианс» (Мальта)/»Таллин» (Эстония) – «Зальцбург» (Австрия),
«Шериф» (Молдавия) – «Кукес» (Албания),
«Астана» (Казахстан) – «Спартак» Юрмала (Латвия),
БАТЭ (Белоруссия) – «Алашкерт» (Армения)/»Санта-Колома» (Андорра),
«Жилина» (Словакия) – «Копенгаген» (Дания),
«Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) – «Гонвед» (Венгрия),
«Риека» (Хорватия) – «ТНС» (Уэльс)/»Европа» (Гибралтар),
«Мальме» (Швеция) – «Вардар» (Македония),
«Зриньски» (Босния и Герцеговина) – «Марибор» (Словения),
«Дандолк» (Ирландия) – «Русенборг» (Норвегия),
«Хабнарфьордюр» (Исландия) – «Викингур» (Фарерские Острова)/»Трепча'89» (Косово),
«Линфилд» (Северная Ирландия)/»Ла-Фиорита» (Сан-Марино) – «Селтик» (Шотландия),
«Мариехамн» (Финляндия) – «Легия» (Польша).
Матчи первого отборочного раунда состоятся 27/28 июня и 4/5 июля, а второго – 11/12 и 18/19 июля.