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Состоялась жеребьевка 1-го и 2-го отборочных раундов Лиги чемпионов

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Как сообщает пресс-служба УЕФА, сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка первого и второго отборочных раундов Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Первый отборочный раунд

«Викингур» (Фарерские Острова) – «Трепча'89» (Косово),

«Хибернианс» (Мальта) – «Таллин» (Эстония),

«Алашкерт» (Армения) – «Санта-Колома» (Андорра),

«ТНС» (Уэльс) – «Европа» (Гибралтар),

«Линфилд» (Северная Ирландия) – «Ла-Фиорита» (Сан-Марино).

Второй отборочный раунд

АПОЭЛ (Кипр) – «Дюделанж» (Люксембург),

«Жальгирис» (Литва) – «Лудогорец» (Болгария),

«Карабах» (Азербайджан) – «Самтредия» (Грузия),

«Партизан» (Сербия) – «Будучность» (Босния и Герцеговина),

«Хибернианс» (Мальта)/»Таллин» (Эстония) – «Зальцбург» (Австрия),

«Шериф» (Молдавия) – «Кукес» (Албания),

«Астана» (Казахстан) – «Спартак» Юрмала (Латвия),

БАТЭ (Белоруссия) – «Алашкерт» (Армения)/»Санта-Колома» (Андорра),

«Жилина» (Словакия) – «Копенгаген» (Дания),

«Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) – «Гонвед» (Венгрия),

«Риека» (Хорватия) – «ТНС» (Уэльс)/»Европа» (Гибралтар),

«Мальме» (Швеция) – «Вардар» (Македония),

«Зриньски» (Босния и Герцеговина) – «Марибор» (Словения),

«Дандолк» (Ирландия) – «Русенборг» (Норвегия),

«Хабнарфьордюр» (Исландия) – «Викингур» (Фарерские Острова)/»Трепча'89» (Косово),

«Линфилд» (Северная Ирландия)/»Ла-Фиорита» (Сан-Марино) – «Селтик» (Шотландия),

«Мариехамн» (Финляндия) – «Легия» (Польша).

Матчи первого отборочного раунда состоятся 27/28 июня и 4/5 июля, а второго – 11/12 и 18/19 июля.

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