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Агаларов, Белый и Кудряшов покинули «Анжи»

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Защитники Камиль Агаларов, Максим Белый и полузащитник Дмитрий Кудряшов завершили сотрудничества с «Анжи» по обоюдному согласию сторон, говорится на официальном сайте махачкалинцев.

«Все три футболиста, несмотря на отсутствие игровой практики, внесли свой вклад в развитие команды. В тренировочном процессе каждый из них показал себя, как настоящий профессионал», - отмечается в сообщении.

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