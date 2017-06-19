Агаларов, Белый и Кудряшов покинули «Анжи»
Источник: ФК «Анжи»Комментарии
Защитники Камиль Агаларов, Максим Белый и полузащитник Дмитрий Кудряшов завершили сотрудничества с «Анжи» по обоюдному согласию сторон, говорится на официальном сайте махачкалинцев.
«Все три футболиста, несмотря на отсутствие игровой практики, внесли свой вклад в развитие команды. В тренировочном процессе каждый из них показал себя, как настоящий профессионал», - отмечается в сообщении.
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