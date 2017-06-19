Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

УЕФА опубликовал расписание матчей Лиги чемпионов

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

На официальном сайте УЕФА появилось расписание матчей Лиги чемпионов сезона-2017/18.

19.06.17: Жеребьевка первого и второго отборочных раундов

27-28.06.17: Первый отборочный раунд, первые матчи

04-05.07.17: Первый отборочный раунд, ответные матчи

11-12.07.17: Второй отборочный раунд, первые матчи

18-19.07.17: Второй отборочный раунд, ответные матчи

14.07.17: Жеребьевка третьего отборочного раунда

25-26.07.17: Третий отборочный раунд, первые матчи

01-02.08.17: Третий отборочный раунд, ответные матчи

04.08.17: Жеребьевка раунда плей-офф

15-16.08.17: Раунд плей-офф, первые матчи

22-23.08.17: Раунд плей-офф, ответные матчи

24.08.17: Жеребьевка группового этапа

12-13.09.17: Групповой этап, первый тур

26-27.09.17: Групповой этап, второй тур

17-18.10.17: Групповой этап, третий тур

31.10.17-01.11.17: Групповой этап, четвертый тур

21-22.11.17: Групповой этап, пятый тур

05-06.12.17: Групповой этап, шестой тур

11.12.17: Жеребьевка 1/8 финала

13-14.02.18 и 20-21.02.18: 1/8 финала, первые матчи

06-07.03.18 и 13-14.03.18: 1/8 финала, ответные матчи

16.03.18: Жеребьевка 1/4 финала

03-04.04.18: 1/4 финала, первые матчи

10-11.04.18: 1/4 финала, ответные матчи

13.04.18: Жеребьевка 1/2 и финала

24-25.04.18: 1/2 финала, первые матчи

01-02.05.18: 1/2 финала, ответные матчи

26.05.18: Финал («Олимпийский», Киев)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Состоялась жеребьевка 1-го и 2-го отборочных раундов Лиги чемпионовКак сообщает пресс-служба УЕФА, сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка первого и второго отборочных раундов Лиги чемпионов сезона-2017/18.Почему до сих пор нет календаря РФПЛ и станет ли он разумнее? Ответ главных лицПочему до сих пор нет календаря РФПЛ и станет ли он разумнее? Ответ главных лицНа конференции РФС по поводу календаря РФПЛ велись заочные дискуссии: Виталий Мутко и Сергей Прядкин делились своим взглядом на проблему.Вильям Галлас: «Тоттенхэм» слишком неопытен для Лиги чемпионовБывший центральный защитник «Тоттенхэма» Вильям Галлас заявил, что «шпорам» не хватает опыта для успешного участия в Лиге чемпионов.Представитель УЕФА Лакович: Если сборная России продолжит играть на таком уровне, ей можно будет гордитьсяДиректор департамента УЕФА по вопросам национальных ассоциаций Зоран Лакович поделился мнением о развитии футбола в России и открытии Кубка конфедераций.Дани Алвес: Буффон останется Буффоном независимо от победы в Лиге чемпионовЗащитник туринского «Ювентуса» Дани Алвес рассказал о легендарном голкипере клуба Джанлуиджи Буффоне.Андрей Червиченко: Пусть «Ростов» станет российским «Аяксом»Андрей Червиченко: Пусть «Ростов» станет российским «Аяксом»Бывший президент «Спартака» прокомментировал последние новости межсезонья в РФПЛ.В Италии скончалась женщина, пострадавшая в Турине во время давкиВ Италии скончалась женщина, которая пострадала во время давки в Турине при просмотре финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» (1:4), сообщает Il Corriere della sera.Гол форварда «Бешикташа» Тосуна признан лучшим в Лиге чемпионов 2016/2017 (видео)Назван лучший гол Лиги чемпионов 2016/2017. Как сообщает официальный сайт УЕФА, лучшим был признан мяч форварда «Бешикташа» Дженка Тосуна в матче с «Бенфикой» (3:3).Начо: Следующий сезон для «Реала» будет тяжелымЗащитник мадридского «Реала» Начо выразил мнение, что следующий сезон для мадридцев будет тяжелее предыдущего.Дмитрий Лоськов: После игры с «Барселоной» Семин случайно взял майку МессиБывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал о самой ценной футболке в своей коллекции.Джанлуиджи Буффон: Следующий сезон станет последним в моей карьереГолкипер и капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о своих планах на будущее. Ранее сообщалось, что 39-летний футболист собирается завершить карьеру после чемпионата мира-2018, который состоится в России.Джордан Хендерсон: У «Ливерпуля» только одна цель – выйти на групповой этап Лиги чемпионовПолузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался о планах мерсисайдского клуба на будущий сезон.Килиан Мбаппе: Я одержим Лигой чемпионов, это больше, чем «Золотой мяч»18-летний форвард «Монако» Килиан Мбаппе рассказал о своих планах на будущее.«Зенит» нацелился на победу в Лиге чемпионов (видео)«Зенит» нацелился на победу в Лиге чемпионов (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Роман Бабаев: После жеребьевки Лиги чемпионов возможны корректировки календаря ЦСКАГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сказал, что возможны изменения в датах проведения матчей команды в чемпионате России после жеребьевки третьего квалификационного Лиги чемпионов.Роман Бабаев: Матч ЦСКА – «Спартак» пройдет 13 августа, а «Спартак» – ЦСКА – 10 декабряГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев о датах проведения матчей между армейцами и «Спартаком» в следующем сезоне РФПЛ.Зидан признан лучшим тренером примеры, Роналду – лучший игрокГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признан лучшим тренером чемпионата Испании прошедшего сезона.Определились возможные соперники ЦСКА в третьем раунде Лиги чемпионовСтали известны все потенциальные соперники ЦСКА по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт армейцев.Эдинсон Кавани: В матче в Барселоне произошли вещи за гранью пониманияНападающий «ПСЖ», возвращаясь к поражению от «Барселоны» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:6), считает результат «великой несправедливостью».Илья Геркус: У «Локомотива» более семейная аудитория, более женская, чем у других клубов РФПЛПрезидент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о бюджете столичного клуба на будущий сезон, поведал о планах московской команды, а также отметил доходы красно-зеленых.
Футбол
Итальянец Рокки будет главным арбитром матча Россия – Португалия
Футбол
Дзюба приехал на сбор «Зенита»
Бокс
Президент WBC: Многие болельщики были бы счастливы увидеть поединок Ковалева со Стивенсоном
Футбол
Андрей Червиченко: Тем, кто назначил матч «Спартак» – ЦСКА на 10 декабря, надо аскорбиночки поесть
все новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
УЕФА
УЕФА