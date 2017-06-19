УЕФА опубликовал расписание матчей Лиги чемпионов
На официальном сайте УЕФА появилось расписание матчей Лиги чемпионов сезона-2017/18.
19.06.17: Жеребьевка первого и второго отборочных раундов
27-28.06.17: Первый отборочный раунд, первые матчи
04-05.07.17: Первый отборочный раунд, ответные матчи
11-12.07.17: Второй отборочный раунд, первые матчи
18-19.07.17: Второй отборочный раунд, ответные матчи
14.07.17: Жеребьевка третьего отборочного раунда
25-26.07.17: Третий отборочный раунд, первые матчи
01-02.08.17: Третий отборочный раунд, ответные матчи
04.08.17: Жеребьевка раунда плей-офф
15-16.08.17: Раунд плей-офф, первые матчи
22-23.08.17: Раунд плей-офф, ответные матчи
24.08.17: Жеребьевка группового этапа
12-13.09.17: Групповой этап, первый тур
26-27.09.17: Групповой этап, второй тур
17-18.10.17: Групповой этап, третий тур
31.10.17-01.11.17: Групповой этап, четвертый тур
21-22.11.17: Групповой этап, пятый тур
05-06.12.17: Групповой этап, шестой тур
11.12.17: Жеребьевка 1/8 финала
13-14.02.18 и 20-21.02.18: 1/8 финала, первые матчи
06-07.03.18 и 13-14.03.18: 1/8 финала, ответные матчи
16.03.18: Жеребьевка 1/4 финала
03-04.04.18: 1/4 финала, первые матчи
10-11.04.18: 1/4 финала, ответные матчи
13.04.18: Жеребьевка 1/2 и финала
24-25.04.18: 1/2 финала, первые матчи
01-02.05.18: 1/2 финала, ответные матчи
26.05.18: Финал («Олимпийский», Киев)